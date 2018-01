WhatsApp | bufala buono IKEA | non aprite quel messaggio

“Buono spesa IKEA da €500”. Ma è l’ennesima bufala che gira su WhatsApp : Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto anche in Italia WhatsApp Business, la versione della popolare app di messaggistica istantanea destinata ad imprese e utenti business che vogliono migliorare l’interazione e restare in contatto con i propri clienti. Ma è proprio l’enorme popolarità di questo software di comunicazione che, spesso e volentieri, rende WhatsApp una delle mete preferite dai cyber-criminali per diffondere truffe che ...

Messaggio abbonamento WhatsApp in scadenza : la bufala del rinnovo o disattivazione in dollari : Un Messaggio con la notizia dell'abbonamento WhatsApp in scadenza sta girando sulla nota applicazione di messaggistica attraverso chat singole e di gruppo. Una nuova bufala è dunque pronta per essere servita agli utenti italiani che utilizzano in massa lo strumento di comunicazione? Certo che si e basterebbe un po' più di attenzione per notare come la nota sia fake. La esamineremo nel dettaglio, per quanto brevissima e lapidaria. Il Messaggio ...

Bufala polveri sottili e donne armate dell’ASL che le misurano : su Facebook e WhatsApp è di nuovo caos : Torna la Bufala delle polveri sottili con annesse donne armate che si presentano a casa come dipendenti dell'ASL con il compito di misurare alcuni valori ma che in realtà hanno ben altro scopo (non meglio specificato). In particolare sulle bacheche Facebook ma anche sull'irrinunciabile WhatsApp ecco che giunge la notizia fake che in molti (ma non tutti) hanno imparato a riconoscere e distinguere nel 2017 ma che nel 2018 torna alla grande per ...

Bufala numeri telefonici con prefisso 375 - 371 e non solo su WhatsApp : analisi pericolo credito chiamate - conto e carta : Torna in auge una vecchia Bufala sui numeri telefonici su WhatsApp, una catena che fa riferimento a contatti con prefisso 375, 371, ma pure 340 e 563 e chi più ne ha più ne metta ai quali non bisognerebbe rispondere. Il pericolo incalzante riguarderebbe il credito telefonico ma anche i propri dati sensibili a rischio furto, intendendo con questi quelli della carta di credito o di debito appunto ma pure del conto bancario, oltre ai propri ...

WhatsApp : nuova bufala in circolo - scopriamo cosa riguarda : WhatsApp è conosciuto per essere un servizio di messaggistica che garantisce ai propri clienti di conversare, nonostante spesso sul colosso si abbattano una serie di bufale, nate con la finalità di scoraggiare magari l'utilizzo del servizio per l'invio e la ricezione di messaggi. L'applicazione comunque non perde tempo a commentare le fake news preferendo concentrarsi su una serie di aggiornamenti per annunciare una novità ogni due o tre mesi ...

"Il nipote della Boldrini assunto alla Camera" : la bufala su WhatsApp - e lei si infuria su Facebook : L'ennesima bufala su Facebook. «Temistocle, Augusto, Luca, Luciana? Non sono miei familiari, ma personaggi inventati. Ringrazio i tanti cittadini e cittadine che mi hanno scritto...

