Water Management Report | in Italia una gestione efficiente dell’acqua farebbe risparmiare

: Quali sono i consumi d'acqua a livello mondiale, europeo e italiano? Scoprilo il 24 gennaio alla presentazione del… - MIP_PoliMi : Quali sono i consumi d'acqua a livello mondiale, europeo e italiano? Scoprilo il 24 gennaio alla presentazione del… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) L’acqua è un bene prezioso e sempre più scarso che esige una strategia disostenibile, soprattutto per quel che riguarda l’acqua dolce, appena il 3% di quella disponibile. Anche insi cerca un efficientamento della rete idrica che tuttavia è ancora un “work in progress”: a fine 2015 l’acqua erogata nelle reti di distribuzione nel nostro Paese è stata pari a circa 4,8 miliardi di metri cubi, con una dispersione media del 40,66% (contro il 37,19% del 2012) e punte di oltre il 50% nel Centro e Sud. Una correttadella risorsa idrica e dei consumi energetici associati diventa fondamentale: nell’attività di distribuzione, per esempio, il potenziale teorico di risparmio energetico annuo si traduce in circa 370 milioni di euro, quello idrico in 2,7 miliardi di metri cubi d’acqua. Il tema dellaè al centro della prima edizione del...