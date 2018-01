Vuelta a San Juan : Ryan Mullen regala la sua maglia e diventa eroe per un giorno : Nella notte italiana di ieri, l'irlandese Ryan Mullen (Team Trek Segafredo) ha vinto la cronometro individuale della Vuelta a San Juan, imponendosi su un percorso di quattordici km e battendo per una manciata di secondi (venticinque per l'esattezza) l'azzurro Filippo Ganna (Team UAE Emirates). Dopo le varie cerimonie post gara, Mullen è stato costretto ad abbandonare la compagnia per presenziare alla conferenza stampa, effettuare il test ...

Vuelta a San Juan 2018 : Ryan Mullen vince la crono - Filippo Ganna nuovo leader della generale : Festa a due nella terza tappa della Vuelta a San Juan 2018: l’irlandese Ryan Mullen che ha ottenuto il successo di tappa e l’italiano Filippo Ganna (UAE Emirates) che invece ha conquistato la prima posizione della classifica generale. Mullen, giovane portacolori della Trek-Segafredo e campione nazionale irlandese contro il tempo, ha fatto segnare il tempo di 17’43” sui 14,4 chilometri della prova con partenza e arrivo a ...

Vuelta a San Juan 2018 : successo a sorpresa del costaricano Roman Villalobos - ottimo quarto posto per Filippo Ganna : Finale a sorpresa nella seconda tappa della Vuelta a San Juan. Infatti sul traguardo di Peri Lago Punta Negra arriva il successo del costaricano Roman Villalobos, che riesce a fare la differenza sullo strappo finale e poi supera in volata Ricardo Escuela e Tiesj Benoot, che erano usciti insieme a lui dal gruppo. La prima parte di gara è caratterizzata da una fuga di quattro corridori: Carlos Alzate (UnitedHealthcare), Gerardo Tivani ...

Vuelta di San Juan : primo acuto di Gaviria : primo acuto stagionale di Fernando Gaviria (Quick-step Floors). Il colombiano si è aggiudicato la prima tappa, da San Juan a Pocito (148,9 km, alla media di45,725 Km/h), della Vuelta di San Juan di ...

Vuelta a San Juan 2018 : Fernando Gaviria si impone in volata. Italia piazzata con Bonifazio - Pelucchi - Nizzolo e Belletti : E’ scattata oggi, con la prima frazione da San Juan a Pocito di 148.9 chilometri la Vuelta a San Juan, corsa a tappe argentina tradizionale ormai nell’inizio di stagione. Apertura in grande stile con una volata di gruppo su un arrivo pianeggiante: ad imporsi, conquistando così anche la maglia di leader della generale, è il favoritissimo di giornata, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors). Pronti, via e parte una fuga: al comando Juan ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali bloccato da un virus intestinale! Lo Squalo dà forfait alla Vuelta San Juan : Vincenzo Nibali non prenderà il via della Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresenta il debutto stagionale dello Squalo. Il siciliano è infatti a letto con 38 di febbre a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a dare forfait. Un vero peccato per il 33enne che per ben otto volte nelle ultime 10 stagioni aveva esordito sulle strade sudamericane. La corsa oggi scatterà senza di lui. Il capitano della Bahrain ...

Vuelta San Juan - Nibali costretto al forfait : Vincenzo Nibali non prenderà il via della prima tappa della Vuelta San Juan. Un virus intestinale lo ha messo k.o., lo Squalo è a letto con 38 di febbre. Seguiranno aggiornamenti dal nostro inviato p.

Ciclismo - oggi il debutto di Vincenzo Nibali : “Ho lavorato bene - curioso di testare la preparazione”. Parte la Vuelta San Juan : oggi inizia la stagione di Vincenzo Nibali. Lo Squalo sarà al via della Vuelta a San Juan, corsa a tappe in Argentina. Il siciliano torna in gara dopo quasi quattro mesi dal successo al Giro di Lombardia e, per l’ottava volta negli ultimi dieci anni, riParte dal Paese sudamericano: oggi il via con la San Juan-Pocito (149km per velocisti), l’obiettivo è ovviamente quello di testare la forma e iniziare il lungo percorso di ...

Vuelta a San Juan 2018 - : Sarà possibile rintracciare sul web gli streaming 20.01.2018 Vuelta a San Juan 2018 16.01.2018 L'Italia U23 alle Vuelta a San Juan: ecco i nomi dei sei convocati 18.11.2017 Vuelta a San Juan 2018: ...

Vuelta a San Juan 2018 : tutti gli italiani in gara. Vincenzo Nibali punta alla generale - tanti i velocisti che possono fare bene : L’Italia sarà la Nazione più rappresentata al via della 36ma edizione della Vuelta a San Juan, che prenderà il via domenica 21. Saranno infatti 27 gli azzurri che proveranno a centrare un successo in Argentina. Andiamo quindi a scoprire chi sono e quali sono le loro ambizioni per questa corsa. Partiamo da Vincenzo Nibali, che sarà tra i principali favoriti per la vittoria della classifica generale. Il siciliano ha scelto anche quest’anno di ...

Vuelta a San Juan : ufficializzato il roster della Wilier Triestina Selle Italia : La Wilier Triestina Selle Italia ufficializza il roster per la Vuelta a San Juan, corsa che si disputerà dal 21 al 28 gennaio Secondo appuntamento stagionale per la Wilier Triestina Selle Italia che ...

Vuelta a San Juan 2018 : gli outsiders. Spazio ai giovani? Fausto Masnada prova a far classifica : Il nostro Vincenzo Nibali, protagonista annunciato, il polacco Rafal Majka, il veterano spagnolo Oscar Sevilla, il colombiano Darwin Atapuma e tanti suoi connazionali. Abbiamo parlato ieri dei possibili favoriti per quanto riguarda la Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che scatterà sulle strade argentine il 21 gennaio. Andiamo a scoprire però i tanti outsiders che proveranno a ribaltare il pronostico ad inizio stagione. Tanti giovani che ...

Vuelta San Juan 2018 : la Bahrain Merida e i compagni di squadra di Vincenzo Nibali in gara. Spiccano il fratello - Siutsou e Nizzolo : Vincenzo Nibali è pronto per disputare la Vuelta a San Juan 2018, piccola corsa a tappe che si svolgerà in Argentina dal 21 al 28 gennaio. Una settimana in Sudamerica per incominciare al meglio la stagione in cui lotterà per il Tour de France e per il durissimo Mondiale di Innsbruck. Lo Squalo si è posto obiettivi alti e non vuole sbagliare nulla nella difficile fase di preparazione. Si riparte così da un Paese amato che più volte ha tenuto a ...

Vuelta a San Juan 2018 - un nuovo inizio per Giacomo Nizzolo. L’anno della rivincita per il lombardo : Sono passati ormai quasi due anni da quando Giacomo Nizzolo saliva sul podio del Giro d’Italia per vestire la maglia rossa di leader della classica a punti, per il secondo anno consecutivo. Un risultato che sembrava sancire il suo definitivo salto di qualità, ma così non è stato. Se il 2016 aveva portato ottimi risultati, come anche la maglia tricolore, il 2017 è stato un anno da dimenticare. Infatti nella scorsa stagione Nizzolo non è riuscito ...