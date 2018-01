Vota i grandi dello sport di Parma e non

Rosatellum - il gran pasticcio dei collegi scontenta tutti. E partono le grandi manovre “con chi ha Votato la legge” : Prima il disastro dell’Italicum, smontato dalla Corte Costituzionale che lo ha giudicato illegittimo in alcune parti fondamentali. Adesso il pasticcio dei collegi, appena ridisegnati dopo l’approvazione del Rosatellum, e già destinati ad un tagliando forzato in Parlamento. E’ stato del resto Matteo Renzi in persona a mettere in discussione il lavoro della commissione di esperti, guidata dal presidente dell’Istat Giorgio Alleva, recepito dal ...