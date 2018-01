Volley | Cev Cup | Busto battuta sul campo dell' Eczacibasi

CEV Volleyball Cup - Niente da fare per la Yamamay E-Work contro la Turchia all'Eczacibasi : La cronaca in pillole. Starting six: Mencarelli inizia con Orro Diouf, Stufi Berti, Gennari Bartsch, Spirito libero. Motta presenta Ognjenovic Boskovic, Adams Kilicli, Ismailoglu Larson. Libero ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto lotta con l’Eczacibasi ma crolla a Istanbul. Serve la rimonta per volare ai quarti di finale : Busto Arsizio ha provato a lottare contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ha cercato di tenere testa alla corazzata turca ma alla fine ha dovuto cedere per 3-1 (29-27; 25-18; 25-27; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importante. Lo squadrone allenato da Marco Aurelio Motta ha mantenuto il favore del pronostico e ha fatto la differenza al Burhan Felek ...

CEV Volleyball Cup - La Pomì Casalmaggiore prenota la qualificazione - battuta l'Ungheria agli ottavi : La cronaca. Primo set. Le padrone di casa partono forte e Kosekova sigla l'ace del 3-1 ma Casalmaggiore risponde e accorcia: 2-3. Drews ci prova a rimettere tutto in parità ma il muro di casa la ...

Volley : Cev Cup - per UYBA sfida al calor bianco ad Istanbul : Istanbul (TURCHIA)- La sfida degli ottavi di finale di Cev Volleyball Cup , che vedrà impegnata nella gara di andata alle 15.00, la Yamamay E-Work Busto Arsizio sul campo dell' Eczac?ba?? VitrA ...

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore a tutto gas nell'andata degli ottavi : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set. Le padrone di casa partono forte e Kosekova sigla l'ace del 3-1 ma Casalmaggiore risponde e accorcia: 2-3. Drews ci prova a rimettere tutto in parità ma il muro di ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa il Bekescsabai e ipoteca i quarti di finale : Casalmaggiore ha asfaltato il Linamar Bekescsabai per 3-0 (25-20; 25-14; 25-15) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno così fatto un passo importante verso la qualificazione al turno successivo: basterà conquistare due set, nel match di ritorno in programma tra due settimane al PalaRadi, per proseguire la propria avventura ...

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata : pagelle - top e flop. Kovacevic mattatore - Russell perfetto - crollo Civitanova - mago Argenta : Nel weekend si è disputata la diciannovesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono stati i top, i flop e le pagelle dei giocatori che si sono messi maggiormente in luce. ANDREA Argenta: 9. L’esplosione definitiva. Dopo aver trascinato Modena al successo contro Verona, è l’uomo partita (insieme a Tine Urnaut) del successo dei Canarini sul campo di Civitanova. Nel big match ...