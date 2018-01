: "Violata la par condicio". AgCom richiama 5 emittenti per violazioni nei tempi assegnati ad alcuni partiti - HuffPostItalia : "Violata la par condicio". AgCom richiama 5 emittenti per violazioni nei tempi assegnati ad alcuni partiti - CarlaTrudu : RT @Michele_Anzaldi: L’Agcom archivia Un giorno da pecora. Par condicio violata, ma la Rai evita la sanzione. La decisione dopo l’intervist… - RTgovernoRenzi : RT @Michele_Anzaldi: L’Agcom archivia Un giorno da pecora. Par condicio violata, ma la Rai evita la sanzione. La decisione dopo l’intervist… - Michele_Anzaldi : L’Agcom archivia Un giorno da pecora. Par condicio violata, ma la Rai evita la sanzione. La decisione dopo l’interv… - giampifiore : RT @Michele_Anzaldi: Dura lex sed lex. Se è stata violata par condicio, lo stabilirà l’Agcom e non Di Maio. Orietta Berti può votare per ch… -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Richiami a diverseper il mancato rispetto della parsono stati deliberati dall'in relazione al periodo 15-21 gennaio. Deciso un forte richiamo all'emittente La7 per il tempo concesso a M5S e Lega a svantaggio di altri partiti; un forte richiamo a Tg4 e a Studio Aperto in relazione all'elevato tempo di notizia fruito da Forza Italia; un richiamo a Sky Tg24 per l'eccessivo tempo destinato a M5S, LeU e Lega; un richiamo a Rainews per lo squilibrio registrato neidi parola a favore di LeU.