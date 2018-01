Vinales con la Yamaha per altri 2 anni

MotoGP - Maverick Vinales annuncia : 'Rinnovo con la Yamaha fino al 2020' : Durante la presentazione della Yamaha YZR-M1 oggi a Madrid, Maverick Vinales ha annuncia to il rinnovo del contratto: "Sono in Yamaha da due anni e resterò qui anche altri due anni, questa è una ...

MotoGp - Viñales : "Con Rossi c'è rispetto reciproco" : ROMA - Convivere con un monumento del motociclismo come Valentino Rossi si annunciava come una missione difficilissima. Invece la loro relazione va alla grande e non c'è stato nessun tipo di conflitto,...

Vinales svela i retroscena Yamaha : “io condizionato dalle scelte di Valentino Rossi? Ecco la verità” : Quello che non ti uccide, ti fortifica. Maverick Vinales potrebbe riassumere cosi’ il suo 2017, un anno cominciato alla grande in sella alla Yamaha e concluso in maniera anonima. Il centauro spagnolo, dopo i primi Gp, sembrava che potesse puntare da subito al titolo ma le cose non sono andate come previsto. “Piu’ che la Ducati, sono rimasto piu’ sorpreso da noi, di non essere riusciti a stare davanti nella seconda ...