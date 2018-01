Vergogna a Schladming | palle di neve lanciate contro Kristoffersen video

: #Hirscher e #Kristofferssen sono due sciatori fantastici. Due campioni. Perché intervenire e rovinare questo duello… - EnricoTurcato : #Hirscher e #Kristofferssen sono due sciatori fantastici. Due campioni. Perché intervenire e rovinare questo duello… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Una cosa mai vista in oltre 50 anni di Coppa del Mondo di sci alpino. Il circo bianco è passato da moltissime localita' e vissuto anche momenti di tifo concitato, essenza stessa dello sport agonistico. Ma quello che è successo ieri sera asupera ogni avvenimento e va ben oltre la goliardia.diUn inutile e insensato lancio didil'atleta norvegese Henrikdurante la seconda manche dello slalom speciale in notturna sulle nevi di. Sia chiaro, una palla dilanciata non è pericolosa o violenta, non ammazza nessuno ma c'è da chiedersi perchè voler infastidire e togliere la concentrazione a un atleta nel pieno del gesto sportivo. L'appuntamento notturno diè tra i più ti del circo bianco. Oltre 50 mila persone, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sono arrampicate a ...