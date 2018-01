Venezia | albergatori offrono due notti gratis a giapponesi vittime conto salato

: Albergatori Venezia: due notti in hotel lusso ai 4 turisti giapponesi del conto scandalo - topradio99 : Albergatori Venezia: due notti in hotel lusso ai 4 turisti giapponesi del conto scandalo - veneziatoday : "A #Venezia non sfruttiamo i turisti, ai 4 giapponesi weekend gratis in albergo di lusso". Questa la decisione di… - corriereveneto : Maxi conto all'osteria da Luca a #Venezia l'associazione veneziana albergatori offre due notti in hotel 4/5 stelle… - afrodite1969 : RT @nuova_venezia: Nuove regole d'accoglienza, albergatori a lezione - Cronaca - La Nuova di Venezia - nuova_venezia : Nuove regole d'accoglienza, albergatori a lezione - Cronaca - La Nuova di Venezia -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2018), 24 gen. (AdnKronos) - L’Associazionenaha deciso di offrire un pernottamento di duein un hotel a 4/5 stelle ai 4 turistiprotagonisti della disavventura vissuta rimediando unsalatissimo per un pranzo in una osteria in cui hanno mangiato il mese s