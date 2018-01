Valle d'Aosta | valanga travolge snowboarder italiano senza conseguenze

Valanghe in Valle d’Aosta : slavina a Pila - travolto sciatore : Una valanga si è verificata nel comprensorio sciistico di Pila, sopra Aosta: uno sciatore è stato travolto, ed è stato successivamente estratto dalla neve illeso. La slavina si è staccata nella zona dell’impianto di risalita del Couis. Sul posto l’elicottero del soccorso alpino valdostano. L'articolo Valanghe in Valle d’Aosta: slavina a Pila, travolto sciatore sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d'Aosta : cala il pericolo valanghe - Bionaz non è più isolata : cala il pericolo valanghe: a Bionaz, in Valle d'Aosta, riaprono le strade e termina l'evacuazione per due famiglie e l'isolamento di altri due nuclei familiari. Le misure erano state decise lo scorso 22 gennaio. Rientrano nelle proprie case le quattro persone sgomberate nelle frazioni Rey e Ru e riapre anche la strada comunale per la frazione di Chez Chenoux: una valanga aveva invaso la carreggiata. Percorribile tutta la SR28 ...

VALANGHE SULLE ALPI/ Video - Vallelunga : evacuati turisti da hotel. Allerta anche in Valle d'Aosta a Champoluc : Allarme VALANGHE SULLE ALPI: Video e ultime notizie, Allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)

Maltempo - Valle d’Aosta : chiusa per frana la statale 26 tra Sarre e Saint-Pierre : Anas comunica che, a causa del cedimento di un muro in pietra prossimo alla carreggiata, la strada statale 26 ”della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni di marcia, al km 108,600, tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre in provincia di Aosta. Il traffico è temporaneamente deviato sulla Autostrada A5 e lungo la viabilità locale. Il tratto sarà riaperto alla circolazione mediante istituzione ...

Maltempo Valle d'Aosta : riaperta la strada per Cervinia : riaperta in Valle d'Aosta la strada regionale della Valtournenche fino a Breuil–Cervinia: era chiusa da domenica pomeriggio a causa del rischio valanghe dopo le intense nevicate. Circa 5.000 le persone, residenti e turisti, rimaste isolate.

Maltempo Valle d'Aosta : riaperta strada a Oyace dopo la valanga : In riferimento alla valanga staccatasi questa mattina, che ha sfiorato una casa e una stalla, provocando la chiusura della SR28, il sindaco di Oyace, Remo Domaine, ha reso noto che è stata riaperta "la strada in entrambi i sensi di marcia ma con guardiania. Ora faremo un sorvolo in elicottero, per avere contezza della situazione".

Pericolo valanghe Valle d'Aosta : slavina vicino Oyace. Nessuna vittima - : Sfiorata una casa in prossimità della zona del Grand Combin. A fini precauzionali, sono state evacuate diverse strade regionali

Valle d’Aosta : chiuse alcune strade a causa del maltempo : La Presidenza della Regione informa che, a seguito della nuova ondata di maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale. Dalle ore 17.00 di ieri, domenica 21 gennaio 2018, su disposizione del Commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, è chiusa con ordinanza la strada regionale n°46 della Valtournenche tra le località Singlin e Cervinia per pericolo ...

Pericolo valanghe in Valle d'Aosta : evacuazioni a Champoluc : In riferimento alla situazione di alto rischio valanghe il sindaco di Ayas ha disposto l'evacuazione della parte vecchia della frazione di Champoluc. L'8 gennaio scorso i residenti evacuati nella zona erano stati una trentina. Il sindaco ha disposto inoltre la chiusura della strada Champlan-Champoluc.

Maltempo Valle d'Aosta : valanga sulla strada regionale a Oyace - casa sfiorata : Una valanga si è staccata questa mattina riversandosi sulla strada regionale numero 28, nel Comune di Oyace (Aosta), nella zona del Grand Combin. Da due giorni la Valle d'Aosta è interessata da una perturbazione che determina importanti quantitativi di neve in quota e pioggia nel fondoValle. Il sindaco ha precisato che si è trattato di "una slavina di grandi dimensioni. Ha sfiorato una casa e la vicina stalla. Per fortuna nessuno è ...

Maltempo - rischio valanghe in Valle d’Aosta : chiusa la strada regionale 46 : La presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che, a seguito della nuova ondata di Maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale.Dalle ore 17.00 di oggi – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – su disposizione del commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, verrà chiusa con ordinanza la strada regionale ...

Maltempo - neve in Valle d'Aosta : (ANSA) - AOSTA, 20 GEN - Torna la neve a bassa quota in Valle d'Aosta. La regione alpina è investita in queste ore da una nuova perturbazione con nevicate fino a 500 metri di altitudine, più intense ...