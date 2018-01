Uomini e Donne oggi | Gemma contro Tina | tensione alle stelle

Gemma Galgani/ Uomini e Donne - Giorgio smentisce la teoria della dama : "Tina ha un cuore d'oro" : Nuove discussioni al trono over di Uomini e Donne. La dama Gemma Galgani torna all'attacco e accusa Giorgio Manetti di farsi condizionare da Tina Cipollari.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:37:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Ida sorprende tutti : con Sossio non è finita! (24 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 24 gennaio 2018 in onda il Trono Over! Ida ancora tra Sossio e Riccardo: polemiche in studio per la dama e spunta anche... Angelo!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:04:00 GMT)

GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne - Tina e Giorgio? Il cavaliere del trono over condizionato dall'opinionista : Nuove discussioni al trono over di Uomini e Donne. La dama GEMMA GALGANI torna all'attacco e accusa Giorgio Manetti di farsi condizionare da Tina Cipollari.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia senza mutande? La foto scandalo Video : #Andrea Damante e #Giulia De Lellis, la coppia nata in tv a Uomini e donne [Video], continuano a tenere banco sul web e sui social dove postano foto della loro vita quotidiana. Le ultime di Gossip di queste ore rivelano che la De Lellis in queste ore ha postato nella sezione Stories del suo profilo Instagram una foto bollente che ha scatenato un vero putiferio in rete e sui social. Il motivo? A quanto pare i Damellis sarebbero senza intimo in ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Giorgio Manetti : "Sarei rimasto per sempre con Gemma se solo..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e della loro storia d'amore e ammette: "Saremmo potuti stare insieme per sempre se solo..."(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin torna? Ester Glam supporta le "ex rivali" (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivellin tornerà in studio? Intanto sul web Ester Glam si complimenta con le ex rivali, Marianna e Angela.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Vittoria Deganello - querela sui social/ Uomini e donne - "ora basta! Ho mosso gli avvocati contro..." : Vittoria Deganello di Uomini e donne denuncia chi, in passato, ha cercato di diffamare la sua persona con affermazione non veritiere che ledono il suo onore e integrità morale(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:50:00 GMT)

Le donne sono più felici con Uomini meno attraenti di loro : lo dice la scienza : A tutte sarà capitato di dire ad una amica che il suo ragazzo non è poi così bello e che, rispetto a lei, è più brutto: beh, secondo una ricerca questo potrebbe renderla più felice! Lo studio Secondo uno studio condotto dall'Università dello Stato della Florida, è stato dimostrato che le donne più felici sono quelle con un partner oggettivamente meno attraente. La ricerca è stata condotta da una dottoranda in psicologia con l'aiuto di un ...

Uomini e Donne - Mattia e Desirée insieme nello stesso programma : è pace : Uomini e Donne, Mattia e Desirée vicini nel salotto di Signorini Dopo Uomini e Donne, Mattia Marciano e Desirée Popper si rivedono. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi rispettivamente nei ruoli di corteggiatore e tronista. Il Marciano era sceso dalle scale per corteggiare sia Desirée che Rosa Perrotta. Mattia, però, ha […] L'articolo Uomini e Donne, Mattia e Desirée insieme nello stesso programma: è pace proviene da ...

MARIANO CATANZARO/ Uomini e Donne - da corteggiatore a tronista : "Ecco come sono cambiato in questi anni" : L'ex corteggiatore MARIANO CATANZARO è il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Nella puntata di oggi del trono classico assisteremo al suo ingresso in studio.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:04:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 gennaio 2018. Gemma : Tina e Giorgio hanno una tresca! : Gemma Galgani ammette di provare dei sentimenti per Giorgio, ma nello stesso tempo vuole continuare a conoscere Raffaele. Tina si ribella, ma la dama piemontese si difende dicendo che la Cipollari ha una tresca con Manetti! Gemma Galgani non si arrende ed afferma ancora una volta che Tina e Giorgio hanno una tresca d’amore! Maria De Filippi saluta i presenti e dal parterre maschile, Domenico esordisce dicendo di aver fatto dei sogni al ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. 5 Uomini e 5 donne - c’è Nicole Gontier! : Nella giornata odierna, il Coni ha comunicato una prima selezione degli atleti italiani che voleranno in Corea del Sud per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang2018. Tra questi, anche la selezione definitiva dei 10 italiani del Biathlon che potranno prendere parte alle gare a Cinque Cerchi. Vediamo l’elenco completo: uomini: Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch donne: Nicole Gontier, Alexia ...

Uomini e Donne gossip - Alex Migliorini geloso di Alessandro : il gesto che lo ha fatto arrabbiare : Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini geloso di Alessandro D’Amico: ecco perchè l’ex tronista si è arrabbiato Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico sembrano essere più uniti che mai. Attualmente i due ex protagonisti del Trono Gay vivono insieme a Milano e, stando a quanto dichiarato, sembrano avere […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini geloso di Alessandro: il ...