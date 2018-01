Un mondo con il vento in poppa | sono solo sei gli Stati in recessione erano 94 nel 2009

Scherma - Coppa del mondo 2018 : tornano in pedana spadisti e sciabolatrici. Gli azzurri vogliono confermarsi ai vertici : Il prossimo fine settimana la Coppa del Mondo di Scherma vedrà protagonisti gli spadisti, impegnati a Heidenheim (Germania) e le sciabolatrici a Baltimora (Stati Uniti): per entrambi sarà il primo appuntamento del 2018. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dagli spadisti, dove la squadra azzurra dovrà fare a meno della sua punta principale: il campione del Mondo Paolo Pizzo. Le ambizioni dell’Italia sono ...

''M'innamoro e giro il mondo (quasi) gratis" - il tindersurfer si racconta : Otto paesi, 20 città, 3000 incontri grazie all'app di dating: Antohony Botta, belga di 25 anni, usa gli incontri per risparmiare sull'alloggio. Ma a qualcuno...

Donne contro il Femminicidio #39 : le parole che cambiano il mondo con Grazia Fresu : Le parole cambiano il mondo. Attraversano spazio e tempo, sedimentandosi e divenendo cemento sterile o campo arato e fertile. Per dare loro il massimo della potenza espressiva e comunicativa, ho scelto di contattare, per una serie di interviste, varie Donne che si sono distinte nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere […]

Licia Arsuffi - segretario Comitato Alpi Centrali - racconta il mondo Master nella Regione Lombardia : ... campionessa italiana di slalom categoria Master nel 2011, medaglia di bronzo in gigante ai Mondiali del 2013, segretario del Comitato Alpi Centrali, racconta a Neveitalia il mondo del Circuito ...

Diretta/ Slalom Schladming : vince sempre Hirscher! Secondo Kristoffersen - Moelgg 5(Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: ancora Marcel Hirscher a vincere, 54esimo successo in Coppa del mondo per l'austriaco, Secondo Kristoffersen.

Slalom Schladming streaming video e tv : seconda manche al via! (Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel.

Davos 2018 - Lee Howell : 'Per crescere serve una visione condivisa in un mondo frammentato' : Un parterre di alto livello politico e imprenditoriale quest'anno al World Economic Forum di Davos. Obiettivo: discutere della crescita globale e delle molteplici sfide che

Allegri è il secondo miglior allenatore al mondo. Quarto Conte - Sarri out dalla top 20 : Infine, ultimo parametro è la " leadership ", altro dato fondamentale: l'influenza e la reputazione di cui si gode all'interno di tutto il mondo dello sport. Top 10 Ne esce così una classifica ...

Classifica Coppa del mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo Kronplatz. Rebensburg sale al secondo posto ed è prima in gigante : Viktoria Rebensburg ha trionfato nel gigante di Kronplatz. La tedesca è tornata al successo, dopo aver vinto due gare ad inizio stagione, a Sölden e Killington. Una vittoria importante per lei, che si è così ripresa il secondo posto in Classifica generale alle spalle di Mikaela Shiffrin, oggi tornata tra gli umani, finendo fuori nel corso della prima manche. L’americana rimane però in testa alla graduatoria con i suoi 1477 punti, più del ...

Il miglior hotel del mondo secondo TripAdvisor è in Cambogia. Ma in classifica c'è anche l'Italia : Avete già nostalgia delle vacanze? TripAdvisor, con la classifica dei 25 migliori hotel, ristoranti, ma anche destinazioni e musei, potrebbe aiutarvi a sognare una paradisiaca vacanza. Quest'anno in Cambogia, tra le rovine del tempio di Angkor e nel regno dei khmer, c'è il migliore hotel del mondo, secondo la classifica TripAdvisor. 6° l'Italia, con l'hotel Belvedere di Riccione, preceduta dalla Costa Rica, l'India, il Vietnam ...

Viaggi & Turismo : Travelers’ Choice Hotel 2018 : ecco i Migliori Hotel - l’Italia unico Paese con 2 numeri uno al mondo : TripAdvisor®, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice™ Hotel Awards 2018. Con 166 strutture premiate e 211 riconoscimenti ricevuti, l’Italia si distingue anche nell’edizione di quest’anno ed è l’unico Paese ad aggiudicarsi due medaglie d’oro nelle classifiche mondiali. I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di ...