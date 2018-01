Ultim'ora | in fiamme la Sacra di San Michele | simbolo del Piemonte

Ultime Notizie/ Di oggi - Ultim'ora Val di Susa : incendio nel convento della Sacra di San Michele (24 gennaio) : Ultime Notizie di oggi, ultim'ora: incendio nel convento della Sacra di San Michele. Merkel vs Trump, "Usa protezionisti". Sciatore morto sull'Abetone (24 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 23:15:00 GMT)

DANCE - DANCE - DANCE 2/ Seconda puntata : Luca Marin e Valentina Pegorer ancora Ultimi! : DANCE, DANCE, DANCE 2: secondo appuntamento con il talent show del ballo con coppie vip protagoniste. Prime eliminazioni in arrivo? Chi lascerà il programma?(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:09:00 GMT)

Pensione anticipata e quota41 Ultim'ora oggi 24.1 : Borghi contro riforma Fornero Video : Siamo in piena campagna elettorale e non passa giorno senza che qualche esponente politico non torni a parlare della riforma Fornero e soprattutto del futuro del sistema pensionistico italiano con l'arrivo del prossimo Governo. Anche oggi 24 gennaio 2018 quindi andiamo a vedere le ultime novita' sulle pensioni anticipate [Video] con le parole dell'economista Claudio Borghi, nuovo candidato per la Lega e sostenitore dell'abolizione della legge ...

Ultime contratto scuola '18 a oggi 24 gennaio : novità stipendi - orario e assenze Video : Il punto sulla trattativa all'Aran per il rinnovo del contratto dei lavoratori #statali della #scuola arriva dalla nota della Cisl scuola riguardante gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale scolastico, l'orario di lavoro e le altre attivita' connesse all'insegnamento, i permessi e le assenze. Sulla parte economica, in particolare sugli aumenti degli stipendi, il sindacato precisa che l'obiettivo è arrivare agli incrementi di 85 ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 Gennaio 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Ultime contratto scuola '18 a oggi 24 gennaio : novità stipendi - orario e assenze : Il punto sulla trattativa all'Aran per il rinnovo del contratto dei lavoratori statali della scuola arriva dalla nota della Cisl scuola riguardante gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale scolastico, l'orario di lavoro e le altre attività connesse all'insegnamento, i permessi e le assenze. Sulla parte economica, in particolare sugli aumenti degli stipendi, il sindacato precisa che l'obiettivo è arrivare agli incrementi di 85 euro ...

Pensioni - Ultime news al 24/01 su Fornero - precoci e proposte elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 24 gennaio 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati e dai comitati in merito alle dichiarazioni e proposte elettorali. Al centro del dibattito resta sempre la legge Fornero e la possibilita' di intervenire sui criteri anagrafici e contributivi di uscita dal lavoro [Video]. Scopriamo insieme tutti i dettagli nel nostro articolo di approfondimento. Ghiselli Cgil invita a decidere quale ...

Ultime notizie/ Di oggi - Ultim'ora : incendio Monte Grappa - domate le fiamme - origine dolosa (24 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incubo valanghe in Trentino Alto Adige. Donald Trump e i dazi doganli. Continuano le schermaglie elettorali per il 4 marzo. (24 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - Ultim'ora : Afghanistan - terroristi attaccano sede Save the Children (24 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incubo valanghe in Trentino Alto Adige. Donald Trump e i dazi doganli. Schermaglie elettorali per il 4 marzo.

Ultime notizie/ Di oggi - Ultim'ora : continua incubo valanghe in Alto Adige (24 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incubo valanghe in Trentino Alto Adige. Donald Trump e i dazi doganli. continuano le schermaglie elettorali per il 4 marzo. (24 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 00:28:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Le tasse dimenticate nel dibattito elettorale (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Le tasse dimenticate nel dibattito elettorale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 gennaio(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:54:00 GMT)

UltimE NOTIZIE/ Di oggi - Ultim'ora Londra : fuga di gas - 1500 evacuati. Charing Cross in tilt (23 gennaio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: scene da Far West nel casertano. Si è impiccato l'agente della polizia penitenziaria accusato di violenza.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 Gennaio 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Tennis - Australian Open 2018 : domani (mercoledì 24 gennaio) gli Ultimi quarti di finale! Programma - orari e come vederli in tv. Il tabellone verso la finale : domani mercoledì 24 gennaio si giocheranno gli ultimi quarti di finale agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Sul cemento di Melbourne si giocano quattro sfide da urlo che assegnano i posti in semifinale: si preannuncia grande spettacolo. Torna in campo Roger Federer che se la dovrà vedere contro l’ostico ceco Tomas Berdych nel match serale previsto sul centrale mentre ad aprire le danze sarà la sfida tra le due ...