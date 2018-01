Ultime Notizie Roma del 24-01-2018 ore 13 | 00

RIFORMA PENSIONI/ Borghi : con cancellazione Legge Fornero soldi in tasca agli italiani ( Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Le parole di Borghi Aquilini sulla cancellazione della Legge Fornero . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 gennaio(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:09:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 24-01-2018 ore 12 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 24-01-2018 ore 12:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Milan/ News - Paletta sempre nel mirino di Squinzi ( Ultime notizie) : Calciomercato Milan , ultime notizie legate al mondo rossonero: probabile uscite last-minute in casa rossonera, a cominciare dal difensore centrale Gabriel Paletta , che piace al Sassuolo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 24-01-2018 ore 11 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 24-01-2018 ore 11:00 su Roma Daily News.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : incendio Monte Grappa - domate le fiamme - origine dolosa (24 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : incubo valanghe in Trentino Alto Adige. Donald Trump e i dazi doganli. Continuano le schermaglie elettorali per il 4 marzo. (24 gennaio 2018) .(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Pellegrini priorità in mezzo (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l’ad Beppe Marotta non perde di vista il centrocampista giallorosso, Pellegrini, il primo obiettivo per l’estate(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:36:00 GMT)