Turismo | l' Italia è la terza meta più in voga in Europa

Sesso e Turismo - Italia primo Paese al mondo : E si calcola che ogni anno siano circa un milione i turisti che nel mondo viaggiano appositamente con questo fine. I dati sono quelli di Ecpat (End Prostitution in Asia Tourism), che fornisce un ...

Viaggi & Turismo : Travelers’ Choice Hotel 2018 : ecco i Migliori Hotel - l’Italia unico Paese con 2 numeri uno al mondo : TripAdvisor®, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice™ Hotel Awards 2018. Con 166 strutture premiate e 211 riconoscimenti ricevuti, l’Italia si distingue anche nell’edizione di quest’anno ed è l’unico Paese ad aggiudicarsi due medaglie d’oro nelle classifiche mondiali. I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di ...

Turismo in Italia - bene ma non benissimo : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia L’anno 2017 comincia a distribuire informazioni statistiche sul Turismo. Alcuni punti sono già certificati e dichiarano buoni risultati per le strutture ricettive Italiane. Secondo l’Ufficio statistica del Mibact nel 2017 è stata superata la soglia dei 50 milioni di visitatori con incassi che sfiorano i 200 milioni di euro e un incremento rispetto al 2016 di circa 5 milioni di visitatori e di 20 milioni ...

Lo sviluppo del Turismo - precondizione per lo sviluppo dell'Italia - : ... nel 2020 le prime 20 destinazioni internazionali movimenteranno più turisti che tutte le altre mete del mondo messe insieme. Come recentemente riportato anche in un articolo di TTG Italia, i primi ...

Turismo : gli italiani scelgono il Bel paese per le vacanze - Milano al top : Secondo gli ultimi dati sul traffico dei passeggeri oltre l’80% degli italiani sceglie l’Italia per le proprie vacanze o le brevi fughe di pochi giorni. Ben dieci città italiane (Milano, Catania, Roma, Napoli, Palermo, Torino, Bologna, Lamezia Terme, Venezia e Bari) siano tra le 15 più cercate al mondo nel corso del 2017 dai viaggiatori italiani che utilizzano il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost. Il motore di ricerca per tariffe ...

Turismo 2018 : dove andranno quest'anno gli italiani? : INDONESIA: TRADIZIONE E SPORT Tra risaie e villaggi rurali, Bali è il luogo ideale per una vacanza dedicata a trekking, passeggiate, rafting e gite a cavallo. THAILANDIA: UNA META ACCESSIBILE Gli ...

Turismo - Coldiretti : ecco la mappa gourmet dei 5567 borghi d’Italia : L’anno nazionale del cibo italiano nel mondo si apre con la mappa gourmet dei tesori nascosti nei 5567 borghi d’Italia che raccontano la storia di un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali per la popolazione locale ma anche per il numero crescente di turisti italiani e stranieri che vanno alla ricerca dei tesori del Belpaese. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima rassegna dei prodotti tipici dei ...

Rapporto sul Turismo in Italia - ottimismo per il 2018 : “E come si potrebbe non amare l’Italia? (…) Io credo che ogni uomo abbia due patrie; l’una è la sua personale, più vicina, e l’altra: l’Italia”.... L'articolo Rapporto sul Turismo in Italia, ottimismo per il 2018 su Roma Daily News.

Il 2018 è l'Anno del cibo italiano : al via tra arte e Turismo : 'Abbiamo un patrimonio unico al mondo dichiara il ministro Maurizio Martina che grazie all'Anno del cibo potremo valorizzare ancora di più. Dopo la grande esperienza di Expo Milano, l'...

Turismo - 2017 un anno record : oltre 420 milioni di presenze in Italia : E' stato un anno record per il Turismo in Italia. Il 2017 si avvia alla chiusura con oltre 420 milioni di presenze, il 4,2% in più sul 2016. E' quanto emerge dall'indagine previsionale sui flussi ...

Turismo - vacanze natalizie. Meloni : “E’ Roma la meta preferita dagli stranieri che scelgono l’Italia” : “Prima in classifica fra le città italiane più gettonate dagli stranieri che hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie in Italia, Roma potenzia il trend positivo del comparto turistico. Dall’analisi della domanda negli esercizi ricettivi capitolini per il prossimo Capodanno 2018, emerge infatti un dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo […] L'articolo Turismo, vacanze natalizie. Meloni: “E’ ...

Feste sulla neve : il Turismo bianco in Italia vale 1 - 6 miliardi tra Natale - Capodanno e l’Epifania : Un milione e 850mila presenze tra Natale, Capodanno e l’Epifania. Centoventimila in più dello scorso anno. Un’impennata del 7,5% rispetto al 2016. Un miliardo e 600 milioni d’incassi (+7,7%). Un boom di presenze e di fatturato trainato dal generale inverno e dalle sue abbondanti nevicate. Un formidabile alleato della filiera turistica “bianca” Italiana in questo primo scorcio di stagione. Un fatturato di 10,6 miliardi per l’intera stagione ...

Viaggi & Turismo - il 2017 di TripAdvisor in numeri : Londra la città più recensita al mondo - Roma prima in Italia : Il 2017 è stato un anno di grande crescita dei contenuti generati dagli utenti su TripAdvisor, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le recensioni più recenti e i prezzi più bassi. Dopo aver raggiunto quota mezzo miliardo di recensioni e opinioni ad aprile 2017, TripAdvisor ha continuato a crescere e oggi conta 570 milioni di contenuti pubblicati sul sito relativi alla più grande selezione di business di Viaggio a livello mondiale: 7,3 milioni ...

Il futuro dell'Italia passa per il Turismo #Turismo2030 : di Domenico De Masi Per 200 anni, dalla metà del Settecento alla metà del Novecento, noi abbiamo attraversato un periodo -che chiamiamo per comodità "società industriale"-, in cui l'elemento principale, il centro della società era la produzione in grande serie di beni materiali, cioè automobili frigoriferi eccetera. Poi a partire dalla seconda guerra mondiale siamo entrati in una situazione molto diversa, in cui diventa centrale la ...