Tuffi | Tania Cagnotto è diventata mamma

Tuffi : l’Italia ha un futuro nel post Tania Cagnotto - ma aspetta comunque il ritorno della sua stella : Torna o non torna? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di Tuffi si stanno facendo nelle ultime settimane. Ovviamente la protagonista di questo quesito è Tania Cagnotto, che non ha escluso un possibile ritorno alle competizioni. Una decisione che la bi-medagliata olimpica a Rio 2016 prenderà solamente tra il maggio ed il luglio 2018. Sicuramente una spinta verso il ritorno sul trampolino la darà la sua amica di sempre e compagna di ...

Tuffi - Francesca Dallapè “chiama” Tania Cagnotto : “Tornerei in gara nel sincro con lei” : Lunga ed interessante intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” da Francesca Dallapè, che alla “Rosea” ha confidato di voler tornare alle gare, ma di pensare di farlo con Tania Cagnotto, ricomponendo la coppia storica del sincro da 3 m dei Tuffi italiani, per tentare la conquista del podio olimpico a Tokyo 2020. Dallapè, che già domani sarà in gara proprio a Bolzano, nella gara individuale da 1 metro ha ...

Tuffi - Tania Cagnotto : “Tra un paio di mesi sarò mamma. Il ritorno alle gare è una cosa che valuterò” : “Tra due mesi divento mamma e devo dire che sto vivendo la magia di questo momento. Avremo una femminuccia“. Lo rivela l’ex tuffatrice azzurra Tania Cagnotto che in un’intervista concessa a “Chi” ha descritto quel che è stato il suo ultimo periodo. “I primi due mesi ho avuto le nausee ma poi è andata benissimo, ho preso sette chili in sette mesi e non ho molta fame, a parte le rinunce che devo fare non ...