Torna in ballo Huawei P11 | info dettagliate anche su P11 Plus e Pro

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Riprende quota l'ipotesi siaP11, e non P20, il nome designato per il prossimo top di gamma del brand cinese, così come appena riportato da 'PhoneArena.com'. Benché si tratti di due marchi registrati, il primo figura molto più spesso del secondo in vari documenti, motivo che lo avvalorerebbe di più (siamo chiaramente nel campo delle ipotesi, non possiamo ancora dirvi con certezza quale dei due nomi alla fine il produttore di Shenzen adotterà).In ogni caso, saranno tre i modelli della prossima line-up:P11, P11e P11 Pro, che includeranno una tripla fotocamera posteriore per consentire scatti catturati alla risoluzione complessiva di 40 MP (24 nel caso del comparto frontale).P11 Pro dovrebbe avere cornici ancora più sottili, ed essere contraddistinto dalla zona 'notch' in alto, sul suo schermo, in pieno stile iPhone X.P11 si contraddistinguerà ...