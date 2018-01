: Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento #torino - MediasetTgcom24 : Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento #torino - IvanBartolo : In fiamme la Sacra di San Michele, brucia il simbolo del Piemonte - CybFeed : #BreakingNews Torino,fiamme alla Sacra di San Michele - sr202438 : RT @MediasetTgcom24: Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia tetto convento #torino -

Un incendio è divampatodi San, ad Avigliana (). Lehanno avvolto il tetto dell' antica abbazia, monumento simbolo del Piemonte e luogo d'ispirazione per Umberto Eco e il suo "Il nome della Rosa" Erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Il convento è ai piedi della chiesa, costruitafine del 900, a 40 km da. Vi risiedono 3 padri rosminiani, che sono stati allontanati. Al momento non risultano feriti.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)