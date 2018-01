Torino | va a fuoco il tetto dell’abbazia che ispirò  «Il nome della rosa» di Eco

Torino - a fuoco il tetto dell’abbazia che ispirò «Il nome della rosa» di Eco : Divampato in serata un incendio, ignote le cause. Sul posto i mezzi di pronto interventi dei Vigili del fuoco.

Torino - donna incastrata sotto il divano per recuperare il cellulare : per liberarla arrivano i vigili del fuoco : Aveva un braccio imprigionato: inutili gli sforzi dei familiari. Ora è in ospedale per accertamenti

Diretta/ Torino Bologna (risultato finale 3-0) info streaming video e tv - Mazzarri : 'ho il fuoco dentro' : Diretta Torino Bologna, info streaming video e tv: esordio per Walter Mazzarri sulla panchina granata, nella 20di Serie A avversari i felsinei.

Si dà fuoco in auto dopo un litigio con la moglie - morto un 46enne a Torino : L'uomo era stato denunciato dalla moglie per violenze e ieri gli era stato notificato il divieto di avvicinamento. Questa mattina avrebbe provato ad entrare a casa della donna. Lei, spaventata, ha chiamato la polizia. A quel punto, sarebbe corso in auto dove si sarebbe dato fuoco

