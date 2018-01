Torino | incendio nel convento della Sacra di San Michele

Torino . Incendio in centro : evacuate trenta persone : Sono una trentina le persone che sono state evacuate a Torino a causa di un Incendio divampato in uno stabile nel centro del capoluogo piemontese. Le fiamme sono partite – in base alle prime informazioni – da una canna fumaria.…Continua a leggere →

Torino - tre ustionati per incendio in una fabbrica chimica : Tre operai sono stati investiti da una grossa fiammata mentre lavoravano nello stabilimento della Vaber, a Torino. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco - che sono ancora sul posto- l'incendio è avvenuto questa mattina verso le 11 mentre i tre stavano lavorando con un solvente. Una grossa fiammata è divampata da un serbatoio ma ancora non si conoscono le cause dell'incidente. I lavoratori ora sono stati ricoverati per ...