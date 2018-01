Tennis | Australian Open | il trionfo di Chung vale 9

Tennis - Australian Open : sorpresa Chung - in semifinale sfida Federer. Ok Kerber e Halep : Il campione svizzero, numero 2 del mondo e campione uscente a Melbourne, si è imposto in tre set sul ceco Tomas Berdych, numero 19 del seeding Australiano, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 6-4 in ...

Tennis - Australian Open 2018 : domani (giovedì 25 gennaio) iniziano le semifinali! Programma - orari e come vederli in tv. Il tabellone verso ... : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ...

Tennis - l’infortunio di Rafael Nadal : stiramento di primo grado - stop di due settimane dopo il ritiro agli Australian Open : Rafael Nadal si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro agli Australian Open (stop durante il quinto set del quarto di finale contro Marin Cilic). Gli esami clinici hanno rilevato uno stiramento di primo grado al muscolo ileopsoas destro (all’anca). Lo spagnolo dovrebbe dunque fermarsi per due settimane, sono escluse lesioni di entità maggiori e dovrebbe riprenderà la propria attività ...

Tennis - Australian Open 2018 : domani (giovedì 25 gennaio) iniziano le semifinali! Programma - orari e come vederli in tv. Il tabellone verso la finale : domani giovedì 25 gennaio inizieranno le semifinali agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Si preannuncia una giornata davvero intensissima perché conosceremo le due giocatrici che si affronteranno sabato nella finale femminile ma sapremo anche il nome del primo finalista al maschile. Simona Halep e Caroline Wozniacki partono con i favori del pronostico contro Angelique Kerber ed Elise Mertens ma dovranno stare attente a ...

Tennis - Australian Open : Edmund sorprende Dimitrov - Svitolina ko con Mertens : MELBOURNE - Non mancano le sorprese nei quarti di finale degli Australian Open. Il quadro delle sfide maschili si apre, infatti, con l'inattesa sconfitta del numero tre al mondo Grigor Dimitrov. Il ...

Tennis - Australian Open 2018 : domani (mercoledì 24 gennaio) gli ultimi quarti di finale! Programma - orari e come vederli in tv. Il tabellone verso la finale : domani mercoledì 24 gennaio si giocheranno gli ultimi quarti di finale agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Sul cemento di Melbourne si giocano quattro sfide da urlo che assegnano i posti in semifinale: si preannuncia grande spettacolo. Torna in campo Roger Federer che se la dovrà vedere contro l’ostico ceco Tomas Berdych nel match serale previsto sul centrale mentre ad aprire le danze sarà la sfida tra le due ...

Hyeon Chung/ Chi è il Tennista sudcoreano che ha battuto Djokovic (Australian Open 2018) : Heyon Chung ha battuto Novak Djokovic agli Australian Open: primo tennista sudcoreano ai quarti di uno Slam, il ventunenne aveva già vinto la Next Gen Atp di novembre, giocata a Milano(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:35:00 GMT)

Tennis - Australian Open 2018 : Halep e Kerber ai quarti. Eliminata Caroline Garcia : Simona Halep torna ai quarti di finale degli Australian Open . La numero 1 del mondo, sopravvissuta nel terzo turno alla maratona di 3 ore e 45' contro Davis (con 48 games disputati, record per lo Slam di Melbourne) ha superato senza difficoltà la giapponese Naomi Osaka con i ...