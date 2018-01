' SUPER' il nuovo disco di inediti di PALETTI

LEGO Marvel SUPER Heroes 2 : ecco un nuovo trailer del nuovo DLC Champions : LEGO Marvel Super Heroes 2 ha lanciato un nuovo DLC Champions questa settimana, il quale include diversi personaggi riporta Nintendoeverything.L'acquisto del pacchetto consente l'accesso ad Amadeus Cho, Nova, Ironheart, Devil Dinosaur, Moon Girl, Viv, Wasp (Nadia Pym) e Hawkeye (Kate Bishop).ecco qui di seguito uno sguardo a questo nuovo DLC:Read more…

Dua Lipa record : il nuovo singolo “IDGAF” SUPERa 10 milioni di visualizzazioni : Dopo essere stata la prima cantante femminile, dopo Adele nel 2015, ad aver raggiunto la vetta delle classifiche inglesi con “New Rules” ed essere stata inserita dalla rivista TIME tra i protagonisti di #NextGenerationLeaders2017 per il suo attivismo per il Kosovo e i diritti delle donne, Dua continua la sua ascesa come super star internazionale, tanto da essere la donna più ascoltata in UK nel 2017 su Spotify con oltre 2 miliardi di stream ...

SUPER medico in arrivo : l'ospedale di Perugia dà il benvenuto al nuovo direttore del Pronto Soccorso : Paolo Groff, 53 anni, laurea e specializzazione conseguite presso l'Università di Bologna, nominato direttore responsabile del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, si è insediato nella ...

“Meglio di Chiesa e Bernardeschi” - la Fiorentina ha un nuovo SUPER-talento : “Sottil? Riccardo è un giocatore forte, uno dei migliori 1999 che abbiamo in Italia. Per me è più forte di Bernardeschi e Chiesa. In Nazionale non va sempre ma questo è il nostro calcio. Sono contento che stia facendo bene, è fortissimo. E’ nato col pallone in culla, fa la differenza. Sta bene coi grandi, non più coi ragazzi. Somiglianza con Chiesa? No, Federico ha grande forza nella corsa mentre Riccardo nella tecnica. Sono simili nel ...

Volley : SUPERlega - Marcelo Fronckowiak è il nuovo tecnico della Tonno Callipo : VIBO VALENTIA- Dopo l'esonero di Lorenzo Tubertini la Tonno Callipo Vibo Valentia ha risolto il problema legato alla panchina. Il nuovo allenatore è il brasiliano Marcelo Fronckowiak, classe 1968. ...

Ford EcoSport - nuovo bagagliaio SUPER resistente ispirato alle api" : 'La natura può esser paragonata a un grande laboratorio di innovazione, dalle api alle termiti ai castori, gli animali sono tra i migliori ingegneri al mondo - ha dichiarato Bettina Veith, Assistant ...

Cile : la SUPERluna saluta il nuovo anno dalla maestosa montagna Cerro Armazones : La prima serata del nuovo anno è stata salutata da una spettacolare superluna, che si è alzata dietro la maestosa montagna Cerro Armazones in Cile. Una superluna come questa è un evento magnifico, anche se relativamente frequente, che accade quando la luna piena coincide con il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra: il diametro appare allora 14% più grande nel cielo. La strada che serpeggia su Cerro Armazones appare condurre ...

Dragon Ball FighterZ svela nuovo trailer sui SUPER Saiyan Blue e i requisiti PC : Nelle ultime ore Bandai Namco ci ha riservato qualche ulteriore novità per Dragon Ball FighterZ: sono infatti stati rilasciati un nuovo trailer dedicato a Vegeta Super Saiyan Blue, direttamente dalla serie di Dragon Ball Super, insieme a un'infografica che riassume i requisiti per la versione PC, come al solito sia minimi che raccomandati. Il video è disponibile di seguito e ci mostra, come di consueto, le principali mosse di questo ...

UFFICIALE – Pjaca è un nuovo giocatore dello Schalke : SUPERate le visite mediche : Marko Pjaca è ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il club tedesco, attraverso il proprop profilo Twitter, ha annunciato che il croato ha superato le visite mediche. L’attaccante classe ’95 arriva dalla Juventus con la formula del prestito secco per sei mesi con i bianconeri che incassano subito 1 milione di euro più 500 mila euro legati ai bonus. “visite mediche superate. Marko Pjaca è un nuovo giocatore dello Shalke ...

Newer SUPER Mario Bros DS è il nuovo titolo realizzato dalla community di Mario : Con l'arrivo nei negozi di Super Mario Odyssey lo scorso ottobre, la serie di videogiochi con protagonista l'iconico idraulico italiano si è arricchita di un nuovo, celebrato capitolo.Nonostante i fan abbiano un episodio inedito del franchise su cui mettere le mani, alcuni appassionati hanno prodotto un seguito amatoriale di New Super Mario Bros DS, uscito nel 2006 in esclusiva per Nintendo DS.Newer Super Mario Bros DS, questo il nome del ...

Euronics : ecco il nuovo volantino “SUPERasaldi” - valido fino al 24 gennaio 2018 : Euronics lancia il nuovo volantino "Superasaldi", valido fino al 24 gennaio 2018. Allora siete pronti a conoscere gli smartphone Android in offerta? L'articolo Euronics: ecco il nuovo volantino “Superasaldi”, valido fino al 24 gennaio 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Stan Lee : tutti i cammeo del celebre autore in un nuovo video SUPERcut : ... ecco le figure Funko POP! di alcuni dei suoi cammeo all'interno dell'UCM Keanu Reeves: l'evoluzione dell'attore nel mondo del cinema in un video supercut Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn ...

FELICE ANNO NUOVO! CAPODANNO 2018/ Video - immagini e frasi di auguri : il regalo della SUPERluna : FELICE ANNO NUOVO! CapodANNO 2018, auguri buone feste: Video, immagini e frasi da film e canzoni. I consigli per inviare messaggi originali.

Arenzano - apre un nuovo SUPERmercato : Arenzano. Una nuova realtà lavorativa ha aperto i battenti nella città rivierasca. E' stato infatti inaugurato pochi giorni fa un nuovo supermercato in cui sono state assunte 20 persone. Il punto ...