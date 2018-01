: SUBNAUTICA disponibile da oggi su Steam - oOShinobi777Oo : SUBNAUTICA disponibile da oggi su Steam -

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Unknown Worlds Entertainment è lieto di annunciare che Subanutica èsua partire daal costo di 22,99€.suporta i giocatori ad esplorare le profondità di un mondo alieno ricco di meraviglie e pericoli, con la possibilità di creare il proprio equipaggiamento, interagire con l’ambiente circostante e pilotare imbarcazioni di vario tipo. Tuffati in un vasto mondo sottomarino Dopo essere precipitati su un mondo inesplorato, i giocatori si avventurano per una vasta gamma di biomi oceanici in cerca di risposte. Da barriere coralline baciate dal sole a fosse nei fondali degli abissi, l’ambiente circostante e le forme di vita cambiano quanto più gli esploratori si spingono in profondità, presentando minacce sempre ...