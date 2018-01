Studiare all'estero gratis - entro il 2 marzo le domande : Vuoi Studiare gratis all’estero ? Arriva il bando dell'INPS che permetterà a tanti studenti di godere di un soggiorno di studio in un paese europeo o extraeuropeo la prossima estate. Si potrà risiedere un college o da una famiglia che ospiterà i giovani italiani per tutto il periodo che avranno scelto. Ma bisogna affrettarsi: la domanda per partecipare al concorso si può presentare dalle ore 12 del 1° febbraio sino alle ore 12 del 2 marzo 2018. ...

"La mia verginità all'asta? Non voglio diventare una escort - ma Studiare - costruirmi un futuro e regalare una vita migliore alla mia famiglia" : Ha una voce piena di vita e un candore sincero nel raccontarci la sua storia al telefono, una purezza che quasi sbalordisce. Questa 18enne italiana che si fa chiamare Nicole - il suo vero nome non vuole rivelarlo per non farsi scoprire dai suoi -, infatti, è convinta fino in fondo della validità della risoluzione che ha preso quando era ancora minorenne e non ha paura di spiegare le motivazioni che l'hanno portata a mettere ...

18enne italiana mette verginità all'asta/ Nicole : "Mi servono soldi per Studiare" - offerto 1 milione di euro : 18enne italiana mette verginità all'asta: Nicole, è questo il nome fittizio della modella che ha deciso di mettere all'asta la sua prima volta per garantirsi gli studi a Cambridge...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:01:00 GMT)

Studenti - voglia d'imparare "senza confini" : il sogno dei liceali italiani è Studiare all'estero : (Teleborsa) - E' proprio il caso di dire che quella degli Studenti italiani è proprio una voglia di imparare che non ha confini. Sì, perché sembra proprio che trascorrere un anno o un semestre ...

Ricerca - Studiare allunga la vita : 1 anno in più per ogni anno dopo il liceo : Studio, odio et amo di molti giovani. In realtà però sembra che gli anni passati sui libri siano un elisir di longevità. Il legame fra studio e speranza di vita è noto da tempo, ma stavolta i Ricercatori dell’Ospedale universitario di Losanna e dell’Istituto svizzero di bioinformatica si sono spinti oltre e hanno quantificato questa relazione, scoprendo che ogni anno trascorso a studiare in un’alta scuola (dopo le superiori) ...

Cremona - 14enne dipendente dalla PlayStation si redime e scrive al giudice : "Tornerò a Studiare" : Preso dal panico, lo studente di terza media ha preso carta e penna e ha scritto al magistrato chiedendo scusa del suo comportamento e promettendo subito di tornare a studiare. Il giudice, commosso, ...