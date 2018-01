Stop plastica nei mari | un milione di dollari alla ricerca sui nuovi materiali

Al via lo Stop per le buste di plastica per alimenti (a pagamento) : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Stop ai sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri - al bando dal 1 gennaio 2018 : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Rifiuti - proposta M5s in legge di Bilancio : "Stop sussidi alla chimica. Quelle risorse a chi ricicla la plastica meno nobile" : Ma gli incentivi non risolvono tutti i problemi " Provvedimenti su cui però, nello stesso mondo dell'industria delle plastiche non c'è assolutamente accordo. Se infatti da una parte gli incentivi ...