Spegne le sigarette sulle mani del compagno disabile | divieto di avvicinamento

Grecia - la crisi Spegne le sigarette Dimezzato il popolo dei fumatori : Atene Dove non arrivano campagne di sensibilizzazione e leggi severe, ecco che a «farcela» c'è la crisi economica e, quindi, la tasca senza un euro. In Grecia si fuma di meno: dal 36,7 per cento del 2012 (anno del rischio Grexit) al dato del 2017, sceso al 27,1 ma non per volontà propria. Un record, sia perché Atene è ancora al primo posto nelle classifiche di Eurostat per il totale dei fumatori giornalieri, sia perché è ...