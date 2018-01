Sossio e Ida Uomini e donne | è finita | anzi no | la dama torna sui suoi passi ma

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Ida sorprende tutti : con Sossio non è finita! (24 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 24 gennaio 2018 in onda il Trono Over! Ida ancora tra Sossio e Riccardo: polemiche in studio per la dama e spunta anche... Angelo!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:04:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Sossio Aruta contro Ida? Il messaggio sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over: Gemma Galgani è uscita a cena con Aaron? Arriva la rivelazione a sorpresa del gigolò: "La cosa la intriga!"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Sossio Aruta/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over “scaricato” da Ida : Il cavaliere Sossio Aruta sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi, giovedì 18 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:53:00 GMT)

U&D - Giorgio e il mistero del bacio con Gemma - Annamaria annuncia l'addio. Ida sospesa fra Sossio e Riccardo : MILANO - Dopo il trono classico, a ' Uomini e donne ' si continua con le vicende dei protagonista del trono over. Gemma non si arrende e organizza una sorpresa per Giorgio... #uominiedonne Un post ...