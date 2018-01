Sicilia | Musumeci | Castel Utveggio simbolo stagione rinascita

Sicilia - rifiuti. De Luca all'Ars : 'Musumeci abbandoni annunci e chiarisca come vuole modificare la normativa' : Oggi occorre porre fine alla gestione improvvisata di questi ultimi anni, rispetto ad una situazione ereditata dal Governo Crocetta, abbandonando quella che fino ad ora è apparsa più una politica ...

Sicilia : Musumeci - mi dispiacerebbe perdere Sgarbi in Giunta : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - "Mi dispiacerebbe molto perdere l'assessore Sgarbi in Giunta, perché non potete immaginare quanto stia lavorando in questi giorni". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, conversando a Palazzo dei Normanni con i giornalisti a margine della s

Sicilia : Musumeci - pronta rotazione dei dirigenti generali : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - pronta la rotazione dei dirigenti generali della Regione Siciliana. A confermarlo è il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che parlando con i giornalisti all'Ars spiega: "Oggi in Giunta abbiamo proprio affrontato i criteri della rotazione dei dirigenti

Sicilia : Musumeci - crisi idrica? Non abbiamo ricette per la pioggia... : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - "Stiamo tentando di capire se rientriamo nei poteri speciali anche per la crisi idrica, per potere attivare il collegamento con un acquedotto che è ai confini della provincia di Palermo, con una copiosa quantità di acqua che andrebbe immessa nella rete che serve Palerm

Sicilia - Musumeci : da catanesi tangibile gratitudine per Ciampi : Catania, 16 gen. (askanews) Carlo Azeglio Ciampi 'è stato un capo di Stato amato e apprezzato dagli italiani e i catanesi hanno per lui ancora una tangibile gratitudine'. Lo ha detto il presidente ...

Sicilia : docufilm su Mori - Salvatore Borsellino 'inopportuno - Musumeci dica la sua' : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "Un'iniziativa deplorevole e inopportuna". Così Salvatore Borsellino, fratello del giudice antimafia Paolo ucciso con i cinque agenti di scorta nella strage di via D'Amelio il 19 luglio del 1992, definisce la proiezione, in programma domani alle 11 nella sala Mattarell

Rifiuti in Sicilia - Musumeci ai sindaci : 'Siamo in trincea' : "Siamo tutti in trincea - ha detto Musumeci - e per questo motivo dobbiamo lavorare in sintonia, altrimenti sarebbe la sconfitta della politica. Non voglio assolutamente scaricare la responsabilità ...

Sicilia : M5S - docufilm su Mori discredita Ars - Musumeci prenda distanze : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "Ci eravamo lamentati per l’immobilismo del governo, dobbiamo ricrederci. Forse è meglio, molto meglio quando l’esecutivo dorme. Quando entra in azione sa solo fare danni e coprirsi di ridicolo. Qui è andato oltre: ha gettato discredito sulle istituzioni". Così il M5S

Sicilia : M5S - Musumeci si occupi di vertenza ex lavoratori sportelli multifunzionali : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - I deputati regionali del M5S Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola, Roberta Schillaci e Giampiero Trizzino, componenti della commissione Lavoro dell’Ars chiedono al governo Musumeci di "mettere al centro dell’agenda politica la vertenza degli ex lavoratori degli sportelli

Sicilia : sicurezza e immigrazione - Musumeci incontra i prefetti : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riceverà oggi pomeriggio a Palazzo d'Orleans, i nove prefetti dell’Isola. L'incontro con i responsabili degli Uffici territoriali del Governo in Sicilia servirà "a fare il punto sulla situazione nelle varie provinc

Regione Siciliana : Musumeci incontra i prefetti dell'Isola : Palermo, 14 gen. (askanews) Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riceverà domani pomeriggio a Palazzo d'Orleans, i nove prefetti dell'Isola. L'incontro con i responsabili degli ...

Rifiuti : Sicilia - tre nomi al vaglio di Musumeci : Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Sono tre, come apprende l'Adnkronos, i nomi al vaglio di Nello Musumeci per scegliere il nuovo assessore regionale all'Energia e ai Rifiuti della Sicilia, dopo le dimissioni di Vincenzo Figuccia e neppure un mese dalla sua nomina. Tra questi spicca il nome di Alberto P

Rifiuti : Sicilia - Musumeci giovedì incontra Gentiloni : Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Il dossier sui Rifiuti in Sicilia approderà a Palazzo Chigi. giovedì il Governatore Siciliano, Nello Musumeci incontrerà il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per fare il punto della situazione. E' quanto emerge dal sopralluogo effettuato questa mattina da Musume

Sicilia : Musumeci incontra commissario Stato - accelerare riforma Statuto : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è Stato ricevuto stamattina dal commissario dello Stato per la Regione Siciliana Claudio Sammartino, nei suoi uffici di piazza Principe di Camporeale, a Palermo. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi e