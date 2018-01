Sfera Ebbasta non fa la foto con la figlia e la mamma si infuria (video) Video : ... il socio di Charlie Charles con il suo ultimo disco ha anche letteralmente frantumato il precedente record italiano di streaming in 24 ore su Spotify per un singolo brano, detenuto fino al 19 ...

Sfera Ebbasta non fa la foto con la figlia e la mamma si infuria (video) : Durante una recente tappa dell'in store tour che sta portando Sfera Ebbasta in giro per l'Italia per promuovere il suo ultimo fortunitissimo album 'Rockstar', il (t)rapper classe 1992 si è trovato a dover far fronte ad una situazione abbastanza insolita, ovvero rispondere alle lamentele di una madre di una giovane che non era riuscita a farsi una foto con lui. Il video, ricaricato dalla nota pagina facebook 'Il Rap è La Mia Strada' nella serata ...

Sfera Ebbasta - il record del rapper italiano : tutte le 11 canzoni del suo album prime su Spotify : È il fenomeno musicale del momento. Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, classe '92, oltre ad essere il maggior rappresentante del genere 'trap' (che fonde rap e hip-hop) nel Belpaese e a ...

Sfera Ebbasta sogna gli stadi : 'Il rock è in crisi - viva il rap' : Sfera Ebbasta non ha dubbi: si sente una rockstar. E non è solo il titolo che usa per il suo nuovo album in uscita oggi. Eccessi, lusso, successo, donne: 'È questo il bello. Dal non avere un euro ad ...

Musica - Sfera Ebbasta raddoppia i live a Milano : ... il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d'inediti RockStar (Universal/Def Jam), a pochissimi giorni dall'uscita già record assoluto di plays streaming nel mondo su Spotify e ...

Per chi votano i giovani che ascoltano Sfera Ebbasta? : Più che consultare i sondaggisti, i leader politici dovrebbero leggere i testi delle canzoni di questo ragazzo per capire qual è il messaggio che mandano, di che mondo si parla; e magari guardare ...

Sfera Ebbasta soldout : aggiunte nuove date al “Rockstar tour 2018” : Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, re della Trap all’italiana, è il personaggio più fresco e seguito del momento con oltre un milione di followers su Instagram. Durante lo “Sfera Ebbasta RockStar tour”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti RockStar (Universal/Def Jam), a pochissimi giorni dall’uscita già record assoluto di ...

Chi è Sfera Ebbasta - quello la cui faccia è stampata su cartelloni giganteschi e domina le classifiche : Nelle ultime settimane vi sarà capitato di prendere la metro e vedere sui cartelloni un ragazzo con i denti d’oro, la pelliccia rosa e i capelli rossi. Se invece non ci avete fatto caso ci pensa Spotify a rinfrescarvi la memoria con alcuni numeri abbastanza eloquenti di Sfera Ebbasta, l’artista più chiacchierato in Italia in questo momento. Il suo disco Rockstar, pubblicato il 19 gennaio, ha ottenuto oltre otto milioni di plays nel mondo in 24 ...

Sfera Ebbasta : "Rockstar" da record. Boom di ascolti per il nuovo album : Il nuovo album di Sfera Ebbasta ' Rockstar ', uscito il 19 gennaio, è già da record . In sole 24 ore, infatti, il disco ha ottenuto 8 milioni di streaming nel mondo . Inoltre, come ha annunciato Gionata Boschetti sui social network, tutte le 11 tracce di ' Rockstar ' si sono piazzate nelle prime 11 posizioni della chart di Spotify : 7 di ...

Polizia all'in store di Sfera Ebbasta : panico tra i fan - risse ed inseguimento : Il 19 gennaio è uscito 'RockStar', l'ultima attesissima fatica discografica firmata Sfera Ebbasta. L'album – che è stato pubblicato in due versioni, una italiana e una internazionale – ha ottenuto da subito un eccezionale riscontro da parte del pubblico, ed ormai da giorni sta monopolizzando le discussioni on line tra gli appassionati di rap italiano. RockStar Gionata Boschetti, questo il vero nome del (t)rapper di Cinisello Balsamo classe 1992, ...

Sfera Ebbasta : una vita da Rockstar : MUSICA Il suo nuovo cd è appena uscito e sta stracciando i record di streaming su Spotify e iTunes. Mentre i fan fanno la coda dall'alba per incontrarlo nell'instore tour, che domani alle 18.30 approda alla Discoteca Laziale di Roma. Tutti pazzi per Sfera Ebbasta e il ...

Sfera Ebbasta : 'Io - re della trap anzi novella Rockstar' : Bisogna pensare con la propria testa, io sono solo un rapper, inadeguato a parlare di politica. Come di calcio'. Già, un rapper, anzi un trapper. Perché, allora, quel titolo, 'Rockstar', o il ...