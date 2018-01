Roma - 3 e 4 marzo 2018 : ROMA WHISKY FESTIVAL by SPIRIT OF SCOTLAND Settima edizione : settima edizione e cambio di nome per il ROMA WHISKY FESTIVAL by SPIRIT of SCOTLAND: appuntamento per appassionati, neofiti e professionisti del WHISKY con eventi, degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, ospiti internazionali, cocktail bar, area gourmet con ostriche, salmone e haggis e la novità dei Cognac e Armagnac. Si tiene a ROMA, sabato 3 e domenica 4 marzo 2018, presso il Salone delle […]