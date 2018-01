Scuola | stop ai genitori ritardatari | il comune di Vaprio d’Adda multa chi “dimentica” i

Roma - ancora topi a Scuola : stop alle lezioni a Ponte Galeria : Il 2018 è iniziato con il piede sbagliato per i piccoli alunni della scuola materna la “Coccinella Curiosa”. Se ieri a provocare disagi era stato lo sciopero organizzato dagli insegnanti al rientro dalle festività, oggi, poco dopo il suono della campanella le maestre hanno dovuto rispedire a casa bimbi e genitori a causa della presenza di escrementi di topi nelle aule.Approfittando dell’assenza dei piccoli studenti ...

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018/ Maestri Primaria e Infanzia - domani lo stop : il nodo-nomine (ultime notizie) : Sciopero Scuola 8 gennaio 2018, domani la protesta di Maestri e insegnanti di Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni dello scontro con il Miur e il Consiglio di Stato(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 20:35:00 GMT)

Scuola - stop ai maestri diplomati. "Per la cattedra serve la laurea" : Roma, 22 dicembre 2017 - Niente più cattedre di ruolo ai diplomati alle magistrali che, senza laurea , alla fine potranno fare solo supplenze . Il Consiglio di Stato ha bocciato con sentenza ...

Manovra : arriva super-bonus all’85% sui lavori condominiali. Stop a maxiconguagli in bolletta. Graduatorie Scuola prorogate di un anno : Via libera all'emendamento che vieta le maxi bollette per le utenze dei servizi luce, gas e acqua, dovute a conguagli di molti mesi anche riferiti a periodi molto indietro nel tempo. Attesa per le proposte di modifica del relatore Francesco Boccia (Pd) su web tax e digitale...

Stop agli smartphone a Scuola in Francia - così da ridurne la dipendenza : Dal prossimo anno scolastico nelle scuole elementari e medie francesi sarà assolutamente vietato agli studenti l'utilizzo di telefoni cellulari L'articolo Stop agli smartphone a scuola in Francia, così da ridurne la dipendenza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Violenza sulle donne - le proposte dal corteo Non Una Di Meno : “Scuola - formazione - reddito e stop obiezione di coscienza” : È il giorno del corteo nazionale di Non Una Di Meno in occasione della giornata internazionale contro la Violenza sulle donne. “Siamo una marea, siamo alMeno 150mila”, dicono le organizzatrici. C’è la mamma di Claudia, in piazza: “È stata uccisa nel 2015 dal convivente. Lascia due bambine, oggi di 4 e 6 anni”, dice con la voce spezzata. Tanti sono i palloncini rosa che si levano sul corteo: hanno tutti un nome e ...

Palermo : stop a preghiere alla Ragusa Moleti - Nunes 'Compito Scuola è integrazione' : Palermo, 25 nov. (AdnKronos) - "Penso che quanto accaduto alla Ragusa Moleti debba essere ridimensionato e spero finisca tutto in una bolla di sapone. Il compito della scuola deve essere quello di spingere all'integrazione e non di alimentare spaccature e divisioni". A dirlo all'Adnkronos è la presi

