Scuola | maestre fuori GaE 2018 | novità | 7 mila licenziate dopo il 4 marzo?

Scuola - maestre diplomate 2018 : nuova sentenza riapre alle GaE - e adesso? Video : Si complica ulteriormente la questione delle maestre delle scuole elementari e dell'infanzia in odore di esclusione dalle #gae, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017. Per le docenti che hanno ottenuto il posto di ruolo potrebbe arrivare, addirittura, il licenziamento. La novita' di oggi riguarda la diversa interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale. Nei giorni scorsi, infatti, lo stesso ...

Maestre Scuola - incontro oggi 17 gennaio 2018 Miur : le 4 richieste dei sindacati Video : oggi la questione delle Maestre con diploma magistrale, escluse dalle graduatorie a esaurimento #gae e a rischio licenziamento per le docenti gia' assunte in ruolo, arrivera' al ministero dell'Istruzione alla presenza dei sindacati. Durante il tavolo al dicastero di Viale Trastevere, i sindacati Cobas proporranno i propri punti per la soluzione delle venutasi a creare dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato di quattro ...

Scuola - diplomate : Coordinamento maestre ricevuto al Miur - ecco le novità Video : Il ministero dell'Istruzione ha ricevuto i rappresentanti del Coordinamento delle #maestre con #diploma magistrale il giorno dello sciopero e della manifestazione che si è tenuta davanti alla sede del dicastero di Viale Trastevere e dei sit-in organizzati in prossimita' di altre sedi regionali degli uffici scolastici. E mentre i sindacati annunciano che il prossimo 16 gennaio saranno di nuovo al tavolo del ministero dell'Istruzione per il ...

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018/ Infanzia e Primaria - maestre diplomate in Gae : “noi non scioperiamo” : Sciopero Scuola 8 gennaio 2018, oggi la protesta di maestre e insegnanti di Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni scontro: la replica del Miur alla richieste(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Scuola - Fedeli alle maestre in sciopero : “E’ prematuro chiedere un concorso ad hoc : per chi - per cosa?” : “La maestre si sono preoccupate per la sentenza del Consiglio di Stato, quello che dico è che abbiamo immediatamente attivato e chiesto l’opinione dell’Avvocatura dello Stato perché quella sentenza non dice come va applicata. Io dico, legittimo protestare ma facciamo attenzione perché il ministero è impegnato nella continuità scolastica e perché appena l’avvocatura si pronuncerà io convoco il tavolo e troveremo le ...

Scuola - sciopero maestre : domani lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni : Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota. «La...

Scuola - maestre diploma magistrale fuori GaE 2018 : proposta concorso transitorio Video : Arriva una proposta delle maestre con diploma magistrale prima del termine dell'anno scolastico 2001/2002, insegnanti delle scuole elementari e dell'infanzia, in merito alla questione del licenziamento e dell'etromissione dalle graduatorie a esaurimento #gae in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta di un concorso transitorio come è previsto per i docenti delle scuole medie e superiori. La notizia è riportata su La Nazione ...

Scuola - ultime novità oggi 5/01 maestre diplomate : la posizione del Miur Video : Arrivano novita' dall'incontro che si è tenuto nella giornata di ieri al ministero dell'Istruzione, alla presenza dei sindacati, sulla questione delle maestre della #Scuola che rischiano il licenziamento e l'esclusione dalle graduatorie a esaurimento #gae a to della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017. Il dicastero di Valeria Fedeli ha assunto una posizione prudente, in attesa del parere dell'Avvocatura di Stato. Ma la linea del ...

Scuola - licenziamento maestre 2018 ed esclusione GaE : diplomate contro laureate Video : E' bufera per il caso delle maestre delle scuole materne e primarie che andranno verso il licenziamento a to della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017. Le maestre diplomate magistrali, con titolo conto prima del 2001/2002, ovvero prima che fosse necessaria la laurea in Scienze della formazione primaria per poter insegnare nelle scuole materne ed elementari, verranno escluse dalle graduatorie ad esaurimento #gae e non potranno ...

Sciopero 8 gennaio per asili e scuole elementari : maestre e maestri mobilitati - non si andrà a Scuola? : C'è molta incertezza in merito allo Sciopero 8 gennaio della scuola indetto per il prossimo lunedì che, al contrario, avrebbe dovuto essere il primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie. maestre e maestri d'Italia di asili e scuole elementari sono in mobilitazione a causa della recentissima sentenza del Consiglio di Stato che riguarda ben 43.600 diplomati magistrale esclusi dalle graduatorie ad esaurimento (Gae), fondamentali per ottenere ...

Scuola - ultime maestre licenziate : Fedeli su diplomate - cosa avverrà nel 2018? Video : Questione del licenziamento delle maestre dalle scuole primarie e dell'Infanzia con diploma magistrale, estromissione delle docenti dalle graduatorie ad esaurimento #gae e possibile inclusione dal prossimo anno scolastico nelle terze fasce della graduatorie di istituto: è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, facendo anche il punto sul rinnovo del contratto nella #Scuola ...

Scuola - ultime novità maestre : fuori GaE 43 mila - a rischio docenti di ruolo Video : Via dall'insegnamento nella #Scuola i docenti che non sono laureati. All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che lascera' fuori decine di migliaia di maestre con titolo di studio di diploma magistrale, anche i docenti che sono entrati gia' in ruolo rischiano il posto. In tutto, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 29 dicembre 2017, sarebbero cinquemila le maestre che hanno gia' un contratto a tempo indeterminato, anche se con ...

Tre maestre di una Scuola materna di Vercelli sono state arrestate con l’accusa di maltrattamento di minori : Tre maestre di un asilo di Vercelli sono state arrestate con l’accusa di maltrattamento di minori. Gli arresti – scrivono i giornali – sono arrivati al termine di un’indagine iniziata lo scorso maggio dopo la denuncia della madre di un The post Tre maestre di una scuola materna di Vercelli sono state arrestate con l’accusa di maltrattamento di minori appeared first on Il Post.

Tre maestre di una Scuola per l’infanzia di Vercelli sono state arrestate con l’accusa di maltrattamento di minori : Tre maestre di un asilo di Vercelli sono state arrestate con l’accusa di maltrattamento di minori. Gli arresti – scrivono i giornali – sono arrivati al termine di un’indagine iniziata lo scorso maggio dopo la denuncia della madre di un The post Tre maestre di una scuola per l’infanzia di Vercelli sono state arrestate con l’accusa di maltrattamento di minori appeared first on Il Post.