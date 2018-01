Sclerosi multipla | l’angioplastica alle giugulari determina un drastico e prolungato

Quanto spesso la cefalea si presenta fra i primi sintomi della Sclerosi multipla? : Un gruppo di specialisti tedeschi ha valutato la frequenza e le caratteristiche della cefalea nelle persone con sclerosi multipla. I risultati dello studio hanno indicato che, in quasi l’80% della loro casistica, la cefalea è stata fra i primi sintomi della sclerosi multipla, ma ciò non deve allarmare le tante persone che soffrono di cefalea. Gebhardt e colleghi sono partiti dalla considerazione che in passato la cefalea non è stata considerata ...

Il punto sulle conoscenze relative al rapporto fra microbiota e Sclerosi multipla : Una revisione della letteratura ha fatto il punto sulle attuali conoscenze riguardo alla relazione fra modificazioni del microbiota e sclerosi multipla. Si continuano a raccogliere evidenze sull’argomento, ma mancano conferme definitive circa un contributo di tali modificazioni all’attivazione di risposte patologiche del sistema immunitario che danneggiano il sistema nervoso centrale. Dalla revisione della letteratura di Ellen Mowry e Justin ...

Ilva - morto a 39 anni l’ex operaio Mario Amodio : campione del mondo di karate - si era ammalato di Sclerosi multipla : “Operavo sui convertitori, nelle acciaierie, tra lance che immettono ossigeno e saldatrici. Lì la polvere minerale brillava, me la ricordo ancora come un incubo luccicante. Me la sentivo in gola tutto il giorno”. Con queste parole Mario Amodio era intervenuto nel corso della trasmissione Rai di Domenico Iannacone I Dieci Comandamenti e a Ugl Tv per parlare delle sue condizioni di lavoro all’Ilva. Lavorava lì come operaio, ed è ...

Bere acqua fredda migliora la tolleranza al calore delle persone con Sclerosi multipla che eseguono un esercizio : Un gruppo di esperti australiani ha valutato l’efficacia dell’assunzione di fredda nelle persone con sclerosi multipla intolleranti al calore sviluppato durante l’esercizio fisico. I risultati hanno confermato che tale semplice approccio può migliorare la tolleranza al calore. Spesso le persone con sclerosi multipla non tollerano il calore che si sviluppa durante l’esecuzione di un esercizio fisico o quello dovuto al clima particolarmente caldo. ...

Abusa di una 16enne con Sclerosi multipla - i giudici gli concedono le attenuanti : E' accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 16 anni. I giudici, però, riconoscono le attenuanti generiche perché "non si può dubitare un sentimento di amore o affetto", dell'uomo, un 50enne, ...

'La danza e mia figlia uniche cure per la Sclerosi multipla - ma se dovessi diventare un peso sceglierei di morire' : Il segreto della forza di Ivan, però, non può essere limitato alla danza e allo sport. La prima, vera cura è senz'altro la piccola Viola : 'Lei è la mia miglior medicina. Già quando nacque, il 26 ...

Medicina : un antidepressivo potrebbe fermare la Sclerosi multipla : L’antidepressivo clomipramina potrebbe essere in grado di contrastare la sclerosi multipla, la sua forma meno curabile, quella progressiva: la scoperta, illustrata su Nature Communications, si deve a Voon Wee Yong della University of Calgary che ha studiato 1040 farmaci generici soffermandosi su 249 che si prendono per bocca e possono superare la barriera ‘emato-encefalica’, il confine tra sangue e cervello. Yong ha osservato ...

L’importanza dell’aderenza sull’efficacia e sui costi della cura della Sclerosi multipla : Uno studio eseguito in Canada ha valutato l’effetto dell’aderenza alle cure sull’efficacia e sui costi della gestione della sclerosi multipla. I risultati hanno indicato che la mancanza di aderenza ha un impatto molto negativo sull’efficacia dei trattamenti e sulle spese relative alla malattia. Gerber e colleghi hanno identificato persone con sclerosi multipla usando criteri ben definiti e attingendo a un archivio relativo allo Stato di Alberta. ...

"Il mio corpo - grazie alla danza - si ribella alla Sclerosi multipla. Ma se dovessi diventare un peso per chi amo - sceglierei di morire" : Ivan Cottini ha 33 anni, è di Urbania, comune della Marche, ed ha una storia speciale da raccontare. Modello fino a 26 anni, con la passione per la danza, una mattina di cinque anni fa capisce che qualcosa nel suo corpo sta cambiando. Il primo segnale arriva quando, al risveglio, "iniziare a non vedere più dall'occhio destro"- come racconta in un'intervista esclusiva all' HuffPost. La terribile diagnosi arriva subito ed è un ...

D'Amato - esportare Pdta per Sclerosi multipla in tutto il Lazio : Roma, 14 dic. (AdnKronos Salute) - "Si tratta di un'esperienza innovativa che non si deve fermare alla Asl Roma 1, ma deve essere estesa a modello regionale, rendendo in questo modo un servizio ai pazienti e alle famiglie. Ci aspettiamo molto da questo lavoro, che va proseguito per garantire assiste

Sclerosi multipla : “Il 48% delle persone affette ha un’occupazione” : “Oggi il 48% delle persone con Sclerosi multipla in eta’ lavorativa e’ occupato, anche se dall’indagine Aism-Censis 2017 sul tema emergono fatti importanti, come la necessita’ del part time per chi ha una maggiore faticabilita’ o per chi ha dei problemi di salute; la necessita’ di ridurre le ore di lavoro e di avere una conciliazione anche legata alle modalita’ di lavoro, collegata cioe’ agli ...

Come affrontare al meglio le forme di Sclerosi multipla ad elevata attività : Un gruppo internazionale di ricercatori ha eseguito una revisione della letteratura per valutare i migliori trattamenti nei casi di sclerosi multipla recidivante remittente che si manifestano con un livello di attività particolarmente elevato. L’approccio cosiddetto di “induzione” offre dei vantaggi nella gestione di questi quadri. Le terapie dirette verso i meccanismi che provocano le alterazioni del sistema nervoso caratteristiche della ...

Il sale della dieta non influenza il rischio di sviluppare Sclerosi multipla : Un gruppo internazionale di ricercatori ha valutato l’effetto dell’introduzione di sale con la dieta sul rischio di sviluppare sclerosi multipla. I risultati hanno indicato che un’alimentazione ricca di sale non modifica il rischio, rispetto a una che ne contiene quantità normali o ridotte. Cortese e colleghi hanno eseguito una ricerca per determinare se la quantità di sale, sotto forma di sodio, assunta giornalmente, avesse qualche relazione ...

Resilienza e sorrisi - così Alessia racconta la sua Sclerosi multipla : 24 anni, di Pomigliano, ha scoperto da 3 anni la sua malattia degenerativa. Ha una pagina Facebook su cui condivide le sue giornate