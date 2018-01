Elezioni - Scintille tra Gruber e Toninelli (M5s) : “Ora le stacco il microfono. Non sia scortese e mi faccia parlare” : scintille ripetute a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il deputato del M5S, Danilo Toninelli, ospite, assieme a Maurizio Lupi, parlamentare di Noi con l’Italia – Udc. Il primo battibecco, che coinvolge anche l’ex ministro dei Trasporti, si registra quando la giornalista invita i due politici a non guardare la telecamera, come se fosse un appello finale agli elettori. La polemica esplode ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Video - Scintille tra Cecilia Capriotti e Alessia Mancini : ISOLA dei FAMOSI 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Il fidanzato e noto comico Scintilla sarebbe già geloso di Francesco Monte!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:19:00 GMT)

Scintille tra Francesco Monte e una naufraga - il pensiero di Cechu : La nuova edizione dell'Isola dei Famosi Vip è andata in onda il 22 gennaio su Canale 5. La conduttrice è Alessia Marcuzzi e l'inviato speciale Stefano De Martino. Tra i numerosi naufraghi di quest'anno, spicca per maggiore interesse la presenza di Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez. La showgirl argentina nella casa più spiata d'Italia, Il Grande Fratello Vip, ha lasciato Monte e ha intrapreso una relazione con Ignazio Moser, ...

Isola dei Famosi : Scintille tra paragnosti. Giucas a ‘Crecher’ Warwick : «Tu parli con gli angeli!». Lui risponde : «Invidia» : Isola dei Famosi 2018 - Giucas contro Craig La prima lite dell’Isola dei Famosi 2018 ha visto Giucas Casella contro il sensitivo Craig Warwick. Lo scontro, avvenuto a notte fonda poco prima della chiusura della prima puntata (qui la diretta minuto per minuto), ha regalato uno dei pochi siparietti degni di nota di tutta l’intera serata. Ecco cosa è successo. I naufraghi erano tutti finalmente riuniti nella palapa ed erano in corso le ...

La Bongiorno scuote la Lega Scintille tra Maroni e Salvini : È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti'. Le parole dell'ex governatore hanno spinto Salvini a infilarsi nella polemica e blindare la scelta dell'ex ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni - Hunziker - Favino/ Canzoni - emozioni per Ron - Scintille tra i co-conduttori? : Sanremo 2018, Claudio Baglioni, Hunziker, Favino: volano i primi stracci tra i due co-conduttori? Dopo il primo ascolto, i giudizi iniziali sulle Canzoni, emozioni per Ron.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Vaccini e tasse - Scintille nel centrodestra : Matteo Salvini è riuscito a concentrare su di sé tutta la giornata politica e l’avvio di una campagna elettorale che si preannuncia incandescente. Il tema super sensibile è quello dei Vaccini. Per il leader della Lega non devono essere obbligatori per legge. Non è nuovo a questa posizione. Lo aveva detto alcuni mesi fa, spiegando che lui però ha va...

Scintille tra Mosetti e Signoretti - la showgirl : "Cricetino sta' zitto". Il direttore : "Non ti metto proprio niente in bocca" : L'ultima puntata di Pomeriggio Cinque è stata piuttosto movimentata, tra le confessioni dell'amante di Giuseppe Lama e lo scontro fra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti, la conduttrice ha ...

Scintille tra Conte e Mou : Probabilmente e' nato tutto quel 23 ottobre 2016 a Stamford Bridge, dopo il 4-0 con cui il Chelsea umilio' lo United. Jose' Mourinho a fine partita si avvicina ad Antonio Conte e gli sussurra qualcosa ...

Sempre a chiedere gialli. Scintille tra Spalletti e Chiellini : Juventus-Inter è stato un derby d'Italia, combattuto, equilibrato e senza reti. I bianconeri hanno avuto diverse chance per colpire ma complici un paio di grandi parate di Handanovic, la bravura della difesa nerazzurra e un po' di imprecisione non è riuscita a far male ai rivali storici di Sempre. L'Inter resta salda al primo posto, a quota 40 punti, mentre la Juventus sale a quota 38. Se oggi pomeriggio il Napoli di Sarri dovesse ...

Lavoro - Scintille tra Cremaschi e la senatrice Pd sul Jobs act. “Se ne viene con questa supercazzola…”. “Non ti permettere.” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il sindacalista Giorgio Cremaschi e la senatrice Pd, Rosa Maria Di Giorgi, sul Jobs Act e sull’operato di governi Renzi-Gentiloni. La parlamentare dem difende strenuamente le scelte del governo e del partito in materia di politica del Lavoro: “Siamo stati attaccati, soprattutto dai sindacati, con l’accusa di dare aiuti alle imprese. Come si fa a dare Lavoro se non si abbassano le tasse ...