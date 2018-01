"Save" lascia Afghanistan dopo 42 anni

: il mio ragazzo mi lascia sempre più perplessa. si esalta per "madonna fascicolata", save me from the best but most stupid human ever. - pevlanxesevka : il mio ragazzo mi lascia sempre più perplessa. si esalta per "madonna fascicolata", save me from the best but most stupid human ever. - chiara_bazzurri : RT @NetflixLoversIT: #SAGAwards Claire lascia il trono ma...lo lascia vincendo! ?? Per il secondo anno consecutivo la nostra #ClaireFoy si a… - auryfard : RT @NetflixLoversIT: #SAGAwards Claire lascia il trono ma...lo lascia vincendo! ?? Per il secondo anno consecutivo la nostra #ClaireFoy si a… - Marty_Biasi : RT @NetflixLoversIT: #SAGAwards Claire lascia il trono ma...lo lascia vincendo! ?? Per il secondo anno consecutivo la nostra #ClaireFoy si a… - green_brown27 : RT @NetflixLoversIT: #SAGAwards Claire lascia il trono ma...lo lascia vincendo! ?? Per il secondo anno consecutivo la nostra #ClaireFoy si a… -

Le forze di sicurezza afghane hanno tratto in salvo 46 membri dello staff dithe Children intrappolati nei loro uffici di Jalalabad finiti nel mirino di un attacco dell'Is. Lo riferisce l'agenzia Dpa che cita il portavoce del governatore di Nangarhar, Attaullah Khoghyani, secondo cui il gruppo è stato tratto in salvo durante la battaglia in corso all'interno del compound.l'attaccothe Children ha sospeso le attività in, dove lavora dal 1976 in 16 delle 34 province del Paese.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)