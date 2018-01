Samsung Galaxy S8 Aggiungere pagina schermata home

Sui Samsung Galaxy S6 Edge Plus ITV arriva la patch di gennaio - con l’aggiornamento XXS4CRA1 : Un altro aggiornamento importante ha da poco iniziato a colpire i Samsung Galaxy S6 Edge Plus no brand Italia (parliamo dei modelli contraddistinti dalla sigla 'ITV', e non dei vari brandizzati), portando a bordo dei suddetti la patch di gennaio, inclusiva di ben 109 fix. Con codice identificativo 'G928FXXS4CRA1', la release ha una date build risalente al 4 di questo mese, con changelist 11762721 e CSC G928FITV3CQJ1. Potrete aspettare la ...

Samsung Galaxy S8 batteria non si carica più : batteria telefono Android non si carica Che cosa fare se lo smartphone Samsung S8 non ricarica la batteria e il telefono non si accende ed è completamente morto.

Ancora niente Oreo sul Samsung Galaxy Note 8 - ma solo l’aggiornamento di gennaio : Non è arrivato Ancora il momento per il Samsung Galaxy Note 8 di fare il grande passo in direzione di Oreo, anche se sul fronte aggiornamento il dispositivo sembra difendersi piuttosto bene, visto il rilascio della patch di gennaio nell'ambito di alcune unità sbrandizzate, per la precisione quelli francesi e polacchi, in antecedenza equipaggiati con il firmware N950FXXU2BQKG, lo stesso messo a disposizione per gli utenti italiani e recanti la ...

Video Samsung Galaxy S9 già in prova?Test sensibilità display lascia ben sperare : La mole di informazioni leaked sul Samsung Galaxy S9 è notevole, pur volendo considerare il lancio della nuova ammiraglia tra circa un mese. Con quasi assoluta certezza, in quel di Barcellona tra il 25 e il 26 febbraio al MWC, il successore del Samsung Galaxy S8 sarà presentato al pubblico di esperti e non solo. Una manciata di settimane dunque ci separano al grande evento ma nel frattempo, il numero di contenuti audio/Video (presunti reali) in ...

Samsung brevetta il suo sensore biometrico sotto il display. Possibile debutto su Galaxy Note 9 : Diciamoci la verità: la posizione ideale di un sensore di impronte è, e rimane, sull'anteriore dello smartphone. Alla tecnologia ottica arriva anche Samsung L'articolo Samsung brevetta il suo sensore biometrico sotto il display. Possibile debutto su Galaxy Note 9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - dalla foto della confezione le nuove indiscrezioni sulle caratteristiche. Prezzo e scheda tecnica : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, indiscrezioni sulle caratteristiche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, dalla foto della confezione nuove indiscrezioni sulle caratteristiche. Prezzo e scheda tecnica I nuovi ...

Samsung Galaxy X : caratteristiche e data d'uscita del nuovo dispositivo : Un anno importante per quanto riguarda gli smartphone: se l'attesa principale di questi primi mesi del 2018 riguarda il nuovo Samsung Galaxy S9 ed il Huawei P11, che saranno presentati durante il Mobile World Congress di Barcellona, arrivano importanti indiscrezioni su un nuovo smartphone atteso sopratutto dagli amanti di Android. Durante il Ces di Las Vegas, evento di elettronica che si è tenuto dal 9 al 12 gennaio 2018, uno dei dirigenti di ...

Samsung Galaxy S9 - ecco tutte le caratteristiche di una fotocamera che sarà top : Poco più di un mese alla presentazione di uno dei dispositivi più attesi dagli amanti di Android: parliamo del Samsung Galaxy S9, a cui gli androidiani affidano il riscatto del mondo Android nei confronti del predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. Ma dopo un boom di vendite incredibile dello smartphone del decennale, sembra che l'iPhone X sia incappato in una involuzione nelle vendite, tanto che le ultime ...

La stella di Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l’unica a brillare al MWC 2018 : Quella si Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l'unica stella a brillare al MWC 2018, in programma a fine febbraio a Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'estremo oriente infatti, né LG né Huawei presenteranno il rispettivo top di gamma alla fiera spagnola, per evitare di essere oscurati da Samsung. L'articolo La stella di Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l’unica a brillare al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima ...

A tutto Bixby su Samsung Galaxy S8 e S7 anche in italiano? L’uomo che dovrebbe fare la differenza : Inutile negarlo, il mancato supporto di Bixby in italiano su Samsung Galaxy S8 e a cascata su Galaxy S7 e altri device come in moltissime altre lingue del mondo, tra le più diffuse, è una macchia nera nel curriculum dell'azienda sudcoreana. Dal lancio dell'assistente vocale lo scorso anno, ben poco è cambiato e nel frattempo, per il mondo Android, soprattutto Google Assistant ma pure Alexa hanno fatto la differenza. Come recuperare il tempo ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus al prezzo più basso di sempre su eBay : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sono in offerta su eBay a un prezzo decisamente interessante, il più basso mai raggiunto fino a questo momento per dispositivi dotati di garanzia Italia: ecco i link per acquistare a queste cifre le colorazioni Black e Silver. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus al prezzo più basso di sempre su eBay è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero ricaricarsi come i predecessori : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero disporre delle stesse tecnologie di ricarica rapida dei modelli attualmente in commercio, come Galaxy S8 e S8 Plus: questo è quanto trapela da un documento di un ente di certificazione cinese, diamogli un'occhiata più da vicino. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero ricaricarsi come i predecessori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ora o mai più il Samsung Galaxy S8 : prezzo a livelli mai visti su pochissime unità : In questi minuti è in corso un'offerta davvero fantastica per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, visto che lo store Ebay di Monclick ha dato vita ad una campagna valida solo per oggi con prodotti scontati del 20% rispetto al prezzo abituale. Cerchiamo dunque di analizzare più da vicino una promozione che ha davvero tutte le carte in regola per fare la differenza, anche perché prima di oggi mai ci eravamo portati sotto la soglia dei 499 ...

Delusione batteria Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Nessuna evoluzione rispetto ad S8 : In attesa che l'uscita del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus si concretizzi il prossimo mese di febbraio, ecco che grazie alla certificazione garantita dall'autorità cinese 3C, già oggi 23 gennaio possiamo sapere qualcosa in più della batteria dei due prossimi top di gamma ed effettuare un primo confronto con gli attuali Galaxy S8. I modelli in esame sono quelli asiatici a doppia SIM con numero modello SM-G9600 / DS, SM-G9608 / DS e SM-G9605 / ...