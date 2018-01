Salute | addio sesso e fumo | gli adolescenti trasgrediscono facendo gli hacker

Salute anziani : addio interventi chirurgici grazie a tecnica rivoluzionaria : La chirurgia probabilmente è la branca medica che in questi ultimi anni ha maggiormente beneficiato degli apporti derivanti da altri saperi, ad esempio dalla tecnologia. Oggi grazie all'utilizzo di strumenti sempre più complessi gli interventi chirurgici rappresentano uno dei capitoli più felici e riusciti della scienza medica. Inoltre se fino a pochi anni fa alcune patologie necessitavano dell'intervento chirurgico, oggi invece non è più così, ...

Salute : addio agli interventi chirurgici per gli anziani grazie alla cardiologia interventistica strutturale : E’ in corso la 3ª giornata di lavori del 78° Congresso della Società Italiana di cardiologia in corso a Roma: tra i temi trattati, spazio anche all’angioplastica di cui ricorre quest’anno il 40° anniversario. La vita media – si è sottolineato durante l’evento – si è allungata grazie soprattutto agli avanzamenti nella diagnosi e nella terapia delle malattie cardiovascolari. Il trattamento delle cardiopatie ...

Salute : in Italia nascono gli “Health Point” - addio alle lunghe attese e agli spostamenti per prestazioni “leggere” : Si è svolta oggi a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, la presentazione del progetto “Health Point”, una rete di nuovi servizi territoriali per accedere in modo semplice, rapido, ed economico ad alcune prestazioni sanitarie evitando agli utenti tempi lunghi di attesa e spostamenti per raggiungere ospedali e poliambulatori. Gli “Health Point” saranno presto aperti nelle principali città Italiane e già da fine novembre la prima struttura ...