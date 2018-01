Sabato la 4° edizione dei Campionati Interregionali della Geografia

Tale e Quale Show – Sabato 11 novembre gran finale per decretare il campione della settima edizione : Tutto pronto su Rai 1 per il gran finale di Tale e Quale Show, il varietà presentato da Carlo Conti che presto decreterà il campione di questa settima edizione. Eccezionalmente, l’ottava e ultima puntata andrà in onda di Sabato e non di venerdì, per far posto alle qualificazioni per i Campionati Mondiali di calcio 2018. Tale e Quale Show, la finale: tutti gli accoppiamenti di Sabato sera Come anticipato, il campione di Tale e Quale Show 7 ...