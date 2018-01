Russiagate - Mueller vuole interrogare Trump. L’ipotesi : ostruzione alla giustizia : Il procuratore Mueller, secondo il Washington Post, vuole interrogare il presidente degli Stati Uniti. Ha ascoltato il ministro della giustizia Sessions e l'ex capo dell'Fbi, Comey

Russiagate - Sessions interrogato dal procuratore speciale Mueller : L'interrogatorio è stato lungo, si parla di diverse ore che il ministro della Giustizia Usa Jeff Sessions ha passato davanti al procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul Russiagate, l'...

Russiagate : accordo Bannon con Mueller : NEW YORK, 17 GEN - Steve Bannon ha raggiunto un accordo con il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate, Robert Mueller: l'ex stratega della Casa Bianca sarà interrogato dagli ...

Russiagate - Los Angeles Times : “Nel mirino di Mueller ora c’è Ivanka Trump” : Il Russiagate – tornato alla ribalta con le dichiarazioni dell’ex chief strategist di Donald Trump, Steve Bannon – stringe il cerchio intorno alla famiglia del presidente e mette nel mirino per la prima volta anche Ivanka, la figlia prediletta del tycoon, dopo aver acceso i riflettori sul primogenito Donald Trump jr e prima ancora sul genero Jared Kushner. La squadra del procuratore speciale Robert Mueller, scrive il Los ...

Russiagate - nel mirino di Mueller anche Ivanka Trump - : Si stringe il cerchio intorno alla famiglia del presidente Usa. La squadra del procuratore speciale starebbe analizzando per la prima volta anche il ruolo della figlia nella vicenda

Russiagate - Trump : modalità dubbie ma escludo licenziamento Mueller : "E' molto triste vedere ciò. La mia gente è molto turbata da questo". Così Donald Trump parlando della modalità con cui sono state acquisite le mail del suo transition team dal procuratore speciale ...

Russiagate - scontro sulle email L'offensiva per isolare Mueller : Ma i primi sviluppi concreti arrivano in autunno, con le confessioni di George Papadopoulos, consigliere per la politica estera e soprattutto di Michael Flynn, già consigliere per la sicurezza ...

Russiagate - Trump non licenzierà Mueller : 04.10 Il presidente americano Donald Trump ha escluso di voler licenziare Robert Muller, il procuratore speciale che si occupa del Russiagate. Ma non gli ha rispamiato pesanti stilettate. "Siamo molto turbati -ha detto Trumpper come sono state acquisite le mail del mio team". "I miei avvocati -ha ironizzato- hanno detto che si tratta di una cosa triste. Ma niente verrà trovato perché non c'è stata alcuna collusione"

Russiagate - Accuse a Mueller : 'Mail acquisite in modo illegale' : ... 'è una condotta illegale che mina il Presidential Transition Act del 1963 e compromette la capacita' dei futuri team di transizione presidenziali di discutere con franchezza di politica e questioni ...

Russiagate : Mueller vede email transition : WASHINGTON, 17 DIC - Il team del procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller ho ottenuto l'accesso a migliaia di email private mandate e ricevute da collaboratori di Donald Trump prima che ...

Ha parlato male di Trump in un sms. Mueller caccia agente dell'Fbi dall'inchiesta sul Russiagate : Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate, rimuove dal suo staff investigativo un agente dell'Fbi sulla scia dei sospetti che abbia inviato messaggini contro Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'agente allontanato è Peter Strzok, uno degli investigatori con più esperienza e credibilità nel controspionaggio.La notizia arriva proprio mentre il Russiagate, con la ...

Russiagate - il genero del presidente Trump Jared Kushner interrogato dal procuratore Mueller : Domande incentrate su un incontro tra il genero del presidente, l'ambasciatore di Mosca a Washington Serghei Kislyak e Michael Flynn, allora consigliere in pectore per la sicurezza nazionale di Trump. "Il signor Kushner ha volontariamente cooperato con tutte le indagini rilevanti e continuera' a farlo", ha scritto la sua legale, Abbe Lowell

Russiagate - Mueller e le indagini su Flynn : ora spunta un film contro Gulen : ... Paul Manafort, del suo collaboratore Rick Gates e dell'ex consigliere della campagna per la politica estera, George Papadopoulos, che si è dichiarato colpevole di aver mentito all'Fbi sui suoi ...

Russiagate : come Cremlino agganciò Trump e perché Mueller fallirà : ... e soprattuto dal fatto che l'intelligence Usa è dotata della rete di sorveglianza più sofisticata, intrusiva (e cara) al mondo. Dopo le elezioni di un anno fa, fonti anonime dell'intelligence hanno ...