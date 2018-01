Rossi | ' Test importanti per capire che stagione sarà'

MotoGP - Test Sepang 2018 : primo esame verso la rinascita Yamaha. Valentino Rossi e Vinales per risolvere i problemi del 2017 : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Test pre-stagionali di Sepang e l’interesse degli addetti ai lavori è puntato soprattutto sul team Yamaha Movistar. Dopo un anno che definire deludente è davvero poco, Valentino Rossi e Maverick Vinales sono sotto la lente d’ingrandimento di tutto il mondo della MotoGP per capire, almeno in parte, come sarà il loro 2018. Solitamente i primissimi Test non sono assolutamente attendibili, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : prime prove già importanti per Valentino Rossi. La nuova Yamaha determinante nella scelta sul prolungamento del contratto : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi e sarà “la prima” coi nuovi modelli. Come al solito il teatro dello show sarà la pista di Sepang (Australia) dove i team prenderanno nota di tutte le informazioni possibili per comprendere il comportamento delle moto ed apportare eventuali correttivi. Sarà una tre giorni decisiva, da questo punto di vista, per Valentino Rossi. Il “Dottore”, reduce da una ...

Protesta degli insegnanti precari - Cobas : "Il MIUR fa Ponzio Pilato e scarica la patata bollente al pRossimo governo" : ... che dimostra come si sia trattato di una spudorata sentenza politica (nonché illegittima e strumentale), come politica è stata negli ultimi decenni la volontà di tutti i governi di utilizzare ...

WhatsApp Pay è in fase di test e arriverà in India il mese pRossimo : WhatsApp sarebbe ormai a buon punto nella fase di test della propria piattaforma di pagamenti, chiamata WhatsApp Pay. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio in India, dove sono stati condotti i test negli ultimi mesi, con un gruppo di utenti tester e una serie di banche che hanno collaborato. L'articolo WhatsApp Pay è in fase di test e arriverà in India il mese prossimo è stato pubblicato per la prima volta su ...

Marina Ripa di Meana - una vita in fotografia tra tappeti Rossi - salotti tv e proteste shock

Video/ Juventus Torino (2-0) : highlights e gol. Burdisso : testa al pRossimo match (Coppa Italia - quarti) : Video Juventus Torino (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri troveranno l'Atalanta in Semifinale.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:59:00 GMT)

Corea del Nord aumenterà potenziale missilistico nel 2018 : "Almeno un altro test nei pRossimi mesi" : Intanto la Russia si dice pronta a ricoprire il ruolo di mediatore tra la Nord Corea e gli Stati Uniti in colloqui per ridurre le tensioni, se le due parti saranno d'accordo

Roma - Di Francesco a testa alta : prova coraggiosa dei gialloRossi - il commento sul ‘caso’ Dzeko : “Nel secondo tempo siamo cresciuti molto, ma continuiamo a sbagliare qualcosa sottoporta e contro squadre come la Juventus, che concedono pochissimo, questa mancanza ti rende la vita difficile”. Questa l’analisi di Eusebio Di Francesco a Premium Sport dopo la sconfitta di misura allo Allianz Stadium contro la Juventus. “I nostri avversari hanno approcciato la partita molto meglio di noi, questo e’ innegabile” ...

Valentino Rossi perde la testa per la sosia di Brooke Shields : Valentino Rossi questa volta ha perso la testa per una giovane modella della provincia di Milano che ricorda l’attrice Brooke Shields ai tempi di “Laguna blu”. Francesca Sofia Novello, ex ombrellina, sarebbe stata infatti ospite del campione al Ranch di Tavullia lo scorso weekend durante la competizione su due ruote “100 km dei Campioni”, organizzata sulla pista in cui solitamente si tiene in forma il pilota. ...

DOPO IL BIOTESTAMENTO Quali candidat* alle pRossine elezioni metteranno in agenda le libertà civili e la ricerca scientifica? : ... gli obiettivi e gli impegni da sottoporre a tutt* i/le candidat* alle prossime elezioni, sia sui singoli temi dall'inizio alla fine della vita, sia sul contributo che la scienza può dare alla ...

Bond : rendimento Treasury ai massimi a 9 mesi - pRossimo test sui massimi annui a 2 - 6% : Il via libera del Senato Usa alla riforma fiscale è stato accolto con un nuovo rialzo dei rendimenti statunitensi. Ora spetta alla Camera dare il via libera finale alla riforma fortemente voluta dal ...

Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi “troppo alti”? La protesta dei fan invoca l’intervento del Blasco : L'apertura al pubblico delle prevendite di VascoNonStop Live 2018 non ha portato con sé solo grandi entusiasmi: c'è una parte del pubblico che non ha affatto gradito i Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi in concerto negli stadi la pRossima estate. Troppo cari, a detta di molti, visto che in prevendita generale, per alcuni stadi come l'Olimpico di Roma, il prezzo del settore Prato è arrivato a quasi 100€, mentre la Tribuna centrale li supera ...

Accelerazione sul Biotestamento : legge potrebbe essere approvata la pRossima settimana. 'No' di FI : La discussione del testo era iniziata ieri pomeriggio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzarlo immediatamente. Alle 14 scade il termine per la presentazione di emendamenti. Mina Welby: buona legge, ben scritta

I dubbi dei risparmiatori su Rossi Sabato nuova protesta a Laterina : Roma Sabato pRossimo i risparmiatori messi sul lastrico dal Salvabanche protesteranno di fronte a casa dei Boschi, a Laterina. La notizia dell'esistenza di un altro filone d'inchiesta, che vedrebbe indagato Pier Luigi Boschi, padre del sottosegretario Maria Elena, ora coinvolto per la vendita di obbligazioni subordinate alla clientela retail di Banca Etruria, sta scaldando gli animi. «In realtà - spiega Letizia Giorgianni, ...