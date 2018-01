Romanzo Famigliare viene sconfitto dall’Isola dei Famosi

: Romanzo Famigliare, ultima puntata: la resa dei conti!: - UominiDonneNews : Romanzo Famigliare, ultima puntata: la resa dei conti!: - augustafontana : Livorno protagonista di "Romanzo famigliare" - bestserialit : Ottime notizie per la TV made in Italy - CarolinaRosie69 : ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni quinta puntata 22 gennaio 2018: Agostino sotto accusa!: - carol_andrea92 : @fdrcrvsn Romanzo famigliare.. Alla fine ho visto quello.. Ma è finito in tempo per vedere la Cipriani ?????????? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Ieri è l’ennesima battaglia a colpi di share tra le due rivali di sempre: Rai 1 e Canale 5. Nella serata di ieri la Rai ha mandato in onda, come di regola, il suo cavallo di battaglia che, puntata dopo puntata, ha conquistato tanti telespettatori: #. La rete avversaria invece ha dato il via all’Isola dei, VIDEO condotto dalla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Buona la prima per l’Isola deiIeri Canale 5 ha inaugurato l’Isola dei, VIDEOmandato in onda in prima serata dalle ore 21.30 all’1.30 circa. Il programma, ha incollato al grande schermo ben 5 milioni di telespettatori con uno share intorno al 24%. Mediaset, quando da' il via a programmi del genere lo fa sempre in grande stile e, anche questa volta, ha siglato un vero boom d’ascolti. Ad attirare e premiare i vertici, è sicuramente la vita dei naufraghi in Honduras, che ...