Romanzo Famigliare | ultima puntata | la resa dei conti!

Romanzo Famigliare - Fiction Rai : anticipazioni stasera lunedì 22 gennaio - Quinta puntata : Emma rischia di finire nei guai per il TFR. Agostino invece viene accusato di avere una relazione con Nicola.

Ascolti TV | Lunedì 22 gennaio 2018. La lunga prima dell’Isola dei Famosi al 25.5% (4 - 5 mln) - cala Romanzo Famigliare (4 - 7 mln – 18.5%) : Alessia Marcuzzi Su Rai1 la quinta puntata della fiction Romanzo Famigliare – in onda dalle 21.35 alle 23.26 – ha conquistato 5.102.000 spettatori pari al 18.25% di share, nel primo episodio, e 4.409.000 spettatori pari al 18.25%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.37 all’1.23 – ha raccolto davanti al video 4.565.000 spettatori pari al 25.46% di share (gli ...

Anticipazioni ultima puntata di Romanzo Famigliare del 29 gennaio : Micol partorisce - Emma e Agostino torneranno insieme? : La saga dei Liegi si conclude con la messa in onda dell'ultima puntata di Romanzo Famigliare, in prima serata su Rai1 lunedì 29 gennaio. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA FICTION CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO La fiction scritta e diretta da Francesca Archibugi, al suo debutto nella lunga serialità televisiva, ha incollato allo schermo oltre cinque milioni di telespettatori ad ogni puntata con le vicende della ricca e ...

Romanzo Famigliare / Anticipazioni quinta e sesta puntata 29 e 22 gennaio e promo : intenso finale di stagione : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 29 e 22 gennaio 2018, in prima tv su Rai 1. Grande attesa per il finale di stagione che andrà in onda tra una settimana sempre sulla prima rete di Stato(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:15:00 GMT)

“Romanzo Famigliare” – Quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quinta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 – Trama e ...

Romanzo Famigliare : anticipazioni ultima puntata di lunedì 29 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare Si avvia a conclusione la fortunata serie di Rai 1 Romanzo Famigliare, la cui forza si è esaurita nel giro di poco tempo per la messa in onda di ben due puntate a settimana, a partire dallo scorso 8 gennaio. Una media del 21.5% di share nei primi quattro appuntamenti che è stata messa a dura prova questa sera dallo scontro diretto con la partenza dell’Isola dei Famosi 2017, programma con cui si confronterà anche lunedì ...

Fotiniì Peluso è Micol/ La figlia di Emma a un bivio : continua l'indecisione (Romanzo Famigliare) : Fotinì Peluso è Micol, la giovane protagonista di "Romanzo Famigliare". figlia di Emma e di Agostino, nella puntata di stasera dovrà dividersi fra Jacopo, il padre di sua figlia, e Ivan...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:22:00 GMT)