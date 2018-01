Roma | politici spiati | torna libero Giulio Occhionero

#SoffriConNoi - la provocazione dei pendolari di Roma ai politici : Sono giorni di campagna elettorale in cui i politici si rincorrono alla ricerca della promessa più altisonante. Ma c'è forse qualcosa che i cittadini chiedono e sarebbe semplice da realizzare: un viaggio nel treno della linea ferroviaria Roma - Civita Castellana- Viterbo, per toccare con mano i disagi di chi ogni giorno deve districarsi tra le mancanze della Ferrovia Roma Nord. Il comitato pendolari Roma Nord ha cercato di attirare l'attenzione ...

Debito Roma - commissario del Mef non paga e il Comune deve anticipare i soldi. M5s : ‘Giochi politici su spalle dei Romani’ : Il Comune di Roma dovrà anticipare 281 milioni di euro al governo per pagare la parte dei debiti iscritti nella gestione commissariale scaduti il 31 dicembre 2017. Tutto ciò nonostante lo stesso ufficio del ministero del Tesoro abbia a disposizione una liquidità che, secondo il Campidoglio, si aggira intorno ai 370 milioni. In pratica, il Comune paga due volte, una specie di “prestito sul rimborso”. E’ paradossale la situazione in cui si trova a ...