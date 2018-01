Roma | Monchi ' Su Dzeko al momento offerte non interessanti'

Roma : Monchi - Dzeko è qui siamo contenti : (ANSA) - Roma, 24 GEN - "In questo momento Edin Dzeko è qui e siamo contenti, vuol dire che fino a questo momento le offerte che sono arrivate non sono state interessanti. Non sono il suo procuratore ...

'Come sta Dzeko? L'ho visto nello spogliatoio, ora si sta riscaldando. Noi stiamo continuando per la nostra strada, la Roma come tutti i club del mondo ascolta le offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo. In questo momento Edin è qui e siamo contenti, vuol dire che fino a questo momento le offerte che sono arrivate non sono state interessanti.

Roma-Aleix Vidal - Monchi accelera : affare da 10-12 milioni di euro : Roma-Aleix Vidal, Monchi accelera: affare da 10-12 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Aleix Vidal- Mancano ormai pochi dettagli alla doppia cessione Dzeko-Emerson Palmieri sponda Chelsea. Un doppio affare che frutterà alle casse giallorosse circa 55 milioni di euro. Non solo cessioni. Monchi sarebbe pronto all’affondo decisivo per ...

Calciomercato Roma/ News - Bereszynski - Torreira e Praet : Monchi alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: dopo Schick, la società capitolina potrebbe chiudere altri affari con la Sampdoria nelle prossime settimane(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:01:00 GMT)

ALEIX VIDAL ALLA Roma?/ Calciomercato - Monchi rivuole un suo vecchio pupillo : affare da 12 milioni! : Calciomercato, ALEIX VIDAL ALLA ROMA? Monchi rivuole un suo vecchio pupillo dei tempi di Siviglia, si tratta col Barcellona per il prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:54:00 GMT)

CARRASCO ALLA Roma?/ Calciomercato - Monchi piomba sull'esterno dell'Atletico Madrid : i dettagli : Calciomercato, CARRASCO ALLA ROMA? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: operazione legata al passaggio di Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:27:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Monchi tenta il colpo Ferreira Carrasco (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi tenta il colpo Ferreira Carrasco, si parla di diritto di riscatto con 25 milioni per il riscatto.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Roma a caccia di un terzino : idea Bruno Gaspar per Monchi : Così riporta Il Corriere dello Sport. Il Messaggero conferma l'idea Bruno Gaspar per la Roma, che starebbe facendo un tentativo anche per Darmian . Ovviamente con altri costi.

Calciomercato Roma - i nomi di Monchi : Roma - Vendere per sistemare il bilancio e comprare per rimanere competitivi. Il delicato compito del ds Monchi parte dall' eventuale cessione di Dzeko , che aprirebbe le porte a quel rinforzo che la ...

Monchi : 'Dzeko? Lavoro per rinforzare la Roma' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ai microfoni di Premium Sport parla di mercato e delle voci che accostano Dzeko al Chelsea: "In conferenza stampa ho spiegato quello che sta succedendo in società. Dobbiamo dimenticare il mercato e pensare alle prossime gare.