Roma | il liceo pratica la “settimana didattica alternativa” | studentessa in ospedale per

Roma - malore in un liceo dopo abuso di alcol : grave ragazza 15enne : Si è sentita male a scuola per abuso di alcol ed è stata soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale. E' accaduto a una studentessa 15enne di un liceo Romano, il Russell , dove era in corso la ...

Roma - violenza su una 15enne al liceo Massimo - il prof : 'Ho già ammesso tutte le molestie'. E chiede i domiciliari : Ha chiesto di attendere a casa gli sviluppi dell'inchiesta che lo ha travolto. Mentre la procura pensa di chiedere il giudizio immediato, Massimo De Angelis, il professore dell'Istituto Massimo ...

Liceo Virgilio - Palozzi (FI) : a Roma la vita è a rischio : Roma, 17 gen. (askanews) 'Alberi crollati, buche stradali, una ragazza rimasta ferita a causa di un frammento di tegola, distaccatosi dal tetto del Liceo Virgilio: ormai per muoversi a Roma si arriva ...

