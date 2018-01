Roma Al Centrale Preneste torna il teatro per i più piccoli

Mafia cinese - a Roma la centrale della Triade : 'Chi è contro di noi è morto' : È un capo dei capi con gli occhi a mandorla, ma altrettanto temuto e violento. È stato arrestato ieri, in un condominio di viale Marconi: Naizhong Zhang, 57 anni, sposato, un figlio, al vertice della ...

Roma - Centrale Preneste Teatro : Il folletto mangiasogni : Arriva da Riccione la Compagnia Fratelli di Taglia che per la rassegna Infanzie in gioco 2017/18 porta in scena lo spettacolo per bambini Il folletto mangiasogni. L’appuntamento è a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 21 Gennaio alle ore 16.30. Il testo…Continua a leggere →

Non vogliamo una centrale a biogas a Ponzano Romano! : di Roberta Lombardi, candidata presidente MoVimento 5 Stelle per la Regione Lazio Ieri ho incontrato diverse associazioni, comitati, rappresentanti di aziende agricole e realtà produttive della Bassa Sabina. Ci siamo riuniti in piazza a Poggio Mirteto, come una vera comunità. È stato un bel momento e abbiamo affrontato diversi temi. Principalmente, il caso del progetto della centrale a biogas di Ponzano Romano della Sogliano Ambiente. Un ...

Inaugurata a Roma una nuova Centrale operativa dei Carabinieri : Roma – Inaugurata oggi, in piazza San Lorenzo in Lucina, la nuovissima Centrale operativa del comando provinciale dei Carabinieri di Roma. Presenti alla cerimonia, oltre al comandante generale... L'articolo Inaugurata a Roma una nuova Centrale operativa dei Carabinieri su Roma Daily News.

Si svolgerà domenica 14 gennaio - alle ore 18.30 - al Teatro Centrale di piazza Roma - il tradizionale concerto di Santa Cecilia : ... come ha affermato l'assessore alla Cultura Sabrina Sabiu, "mira ad arricchire ulteriormente la già ampia offerta di spettacoli programmati a cavallo tra la fine del 2017 ed il mese di gennaio 2018, ...

PELLEGRINI/ Calciomercato Roma : sirene inglesi per il centrale - su di lui anche l’Atletico : Lorenzo PELLEGRINI nel mirino delle big inglesi in questa finestra di Calciomercato invernale. il giocatore della Roma anche nel mirino dell'Atletico Madrid.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Gasdotto Snam - Sindaci abruzzesi a Roma per dire confermare il NO alla centrale : L'Aquila - Sono partiti alle 8 in punto da Sulmona alla volta di Roma per dire no alla realizzazione della centrale di compressione Snam sul territorio del centro peligno a servizio del metanodotto Brindisi-Manerbio - progetto che ha avuto l'autorizzazione del Governo - il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini e altri venti primi cittadini del centro Abruzzo. Alle 11 saranno ricevuti a palazzo Chigi dal presidente del consiglio Paolo ...

Egizi-Etruschi in mostra alla Centrale Montemartini a Roma : L’esposizione dal titolo interessante “Egizi ed Etruschi” mette a confronto e in relazione tra loro due grandi ed interessanti civiltà del Mediterraneo antico. La mostra... L'articolo Egizi-Etruschi in mostra alla Centrale Montemartini a Roma su Roma Daily News.

Roma. Al Centrale Preneste Teatro con Alessandro De Luca : Prima della pausa natalizia, oggi alle 17, a Centrale Preneste Teatro va in scena lo spettacolo Elettroradiogramma. La regia e la drammaturgia sono di Valentina Salerno, in scena c’è Alessandro De Luca. Il signor Giacometti è un vecchietto come tanti: vedovo, arzillo…Continua a leggere →

Roma. In mostra Egizi Etruschi presso la Centrale Montemartini : La Centrale Montemartini ospita, nel nuovo spazio di 250 mq dedicato alle esposizioni temporanee, la mostra Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato. Fino al 30 giugno 2018 l’esposizione offre l’opportunità di vedere a confronto due importanti culture, affacciate…Continua a leggere →

Roma - da Fendi a Gucci - una casa trasformata in centrale del falso : Tor Sapienza, la Polizia Locale scopre deposito di merce contraffatta. Luis Vitton, Gucci, Adidas, Fendi sono solo alcune marche famose di prodotti stipati in un appartamento di via casale del Drago, ...

Il 2 dicembre le luci di Natale al Mercato Centrale di Roma : Roma, 29 nov. (askanews) Il 2 dicembre il Natale sbarca al Mercato Centrale di Roma: alle 18.30 si accenderanno le luci natalizie con l'accompagnamento del Coro di voci di piazza Vittorio, nel ...

Roma - teatro per ragazzi al Centrale Preneste Teatro : Fratellino e sorellina : Per Infanzie in gioco 2017/18 torna a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) lo spettacolo della Compagnia Ruotalibera Teatro: Fratellino e sorellina. Il lavoro, in scena domenica 3 Dicembre alle ore 16.30, è ispirato alla fiaba Fratellino e sorellina dei fratelli Grimm ed è scritto e diretto…Continua a leggere →

Roma. Foro Italico : piano per ammodernare il Centrale del Tennis : L’area del Foro Italico sarà riqualificata per dare nuovo impulso alle attività sportive di alto livello. E’ l’obiettivo della giunta Raggi. Allo studio una copertura mobile, del Centrale del Tennis mediante un confronto con le Autorità e gli Enti competenti finalizzate…Continua a leggere →