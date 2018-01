Rivolta dei sindaci contro Trump | salta l' incontro alla Casa Bianca

L’assunzione obbligatoria dei disabili scatena la Rivolta delle piccole imprese : Per i lavoratori disabili doveva essere una svolta. Ma la riforma entrata in vigore il primo gennaio si preannuncia un percorso a ostacoli. Le piccole aziende coinvolte nella nuova norma sono già in rivolta. Quelle che impiegano almeno 15 dipendenti ora hanno l’obbligo (in cambio di sgravi) di assumere un lavoratore disabile, ma chi può sfugge. La ...

Piccole strutture - grandi tasse Tari a Palermo - la Rivolta dei B&B : "Rischiamo da un lato un possibile danno erariale qualora il Comune perdesse questi ricorsi " continua Figuccia - e dall'altro un concreto danno all'economia dell'intero indotto, che proprio nell'...

Un errore che Berlusconi e Renzi sembrano commettere è quello di accusare M5s di illegalità e mancanza di trasparenza. Farebbero entrambi lo sbaglio della sinistra. Dalla CINA, LAO XI

La Rivolta iraniana e la vendetta dei Pasdaran contro Ahmadinejad : ... da Khomeini in poi, ha dato al clero sciita le chiavi per dominare ogni aspetto della vita politica, economica e sociale dell'Iran. In conclusione, allontanando lo sguardo emerge in tutta chiarezza ...

La Rivolta dei sacchetti della spesa. Solo in Italia si pagano. E gli italiani insorgono - sui social e non solo : I sacchetti biodegradabili sono prodotti da diverse aziende Italiane che praticamente li hanno inventati e li vendono in tutto il mondo. "Basta polemiche strumentali. Basta fake news sul l'...

Iran - annuncio dei Pasdaran : 'La Rivolta è stata sconfitta' - : Ad affermarlo è stato il comandante dei Guardiani della rivoluzione, Mohammad Ali Jafari. Nel frattempo, dopo i violenti disordini contro l'esecutivo, è stata indetta una manifestazione a favore dell'...

Il comandante dei Pasdaran : "La Rivolta in Iran è stata sconfitta" : "La rivolta in Iran è stata sconfitta". Lo afferma il comandante dei Guardiani della rivoluzione (Pasdaran) generale Mohammad Ali Jafari.L'alto responsabile Iraniano ha poi fatto riferimento, senza nominarlo, all'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, accusandolo di essere dietro alla sommossa. "Tutto è avvenuto dopo un appello di un sito affiliato a una persona che oggi parla contro il sistema islamico", ha detto Jafari.

Iran - l'annuncio dei pasdaran : La Rivolta è stata sconfitta : "La rivolta contro il governo è stata sconfitta". Lo hanno annunciato i Guardiani della rivoluzione dopo giorni di proteste in cui sono morte oltre 20 persone tra civili e agenti."Possiamo affermare che oggi è terminata la cospirazione nel 1396", ha dichiarato il capo dei pasdaran, il generale Mohammed Ali Jafari, riferendosi all'anno in corso secondo il calendario persiano. "I nemici devono ...

L'analisi Chi c'è dietro la Rivolta dei senza scarpe che sta incendiando l'Iran : Una rivolta difficile da interpretare per gli analisti del mondo iraniano e senza punti di riferimento. Una ribellione dove, per ora, è la periferia a prevalere sul centro: i giovani iraniani sono ...

Iran - 23 morti nella Rivolta. Ma Khamenei accusa : colpa dei nemici stranieri : Non accennano a placarsi i violenti moti di piazza incominciati sul finire della scorsa settimana in Iran. Ventitré i morti, tra cui un bambino di 11 anni, e quasi cinquecento gli arrestati, finora. ...

L'analisi Attenti alla nuova onda verde - la Rivolta dei Millenials della repubblica islamica iraniana : ... certo non da oggi, che il sistema è bloccato: le Fondazioni religiose, le Bonyad, controllate dal clero e dai suoi uomini d'affari, hanno le mani sul 70% dell'economia. La Barakat Foundation, impero ...

La Rivolta dei peruviani in piazza contro i corrotti e il patto della vergogna : Accusato di 'incompatibilità morale continuata' per avere ricevuto tramite una sua società oltre un milione di dollari da Odebrecht quando era ministro dell'Economia dell'oggi latitante Toledo ...

La Rivolta dei peruviani in piazza contro i corrotti e il patto della vergogna : Sarà perché il Perù si porta dietro la maledizione di Atahualpa - l'imperatore inca fatto uccidere da Pizarro e che in punto di morte pare abbia lanciato feroci anatemi contro il suo carnefice il quale poi gli sopravvisse solo pochi anni. Di certo quanto successo a Lima nell'ultima settimana è degno delle tragedie del miglior Shakespeare, con un presidente il cui mandato è di fatto finito per corruzione ma si salva all'ultimo ...

Napoli - la Rivolta dei commercianti di Port'Alba : «Noi - assediati dai topi» : Erano proprio topi, non da biblioteca perché poco attratti dalla cultura, ma molto grossi quelli che hanno cercato di entrare all?interno degli esercizi commerciali di Port?Alba. A...