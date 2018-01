: (Rimodulazione NoiTel King: Si Passa Da 10 A 19 Euro Al Mese) su TecnoGers - - tecnogers : (Rimodulazione NoiTel King: Si Passa Da 10 A 19 Euro Al Mese) su TecnoGers - - androidworldit : Noitel non teme rivali con l’offerta King: 5.000 minuti e 50 GB di internet a 10€ al mese (Aggiornato: alla faccia… - floryn90 : Noitel non teme rivali con l’offerta King: 5.000 minuti e 50 GB di internet a 10€ al mese (Aggiornato: alla faccia… -

Leggi la notizia su yourlifeupdated

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Brutte notizie per chi ha attivato l’offerta: il costo dell’offerta raddoppia e sida 10 a 19al. Ecco i dettagliBrutte, bruttissime notizie arrivano per tutti gli utenti che qualche tempo fa hanno attivato l’offerta. Per chi se la fosse dimenticata,offriva 5000 minuti e 50 …