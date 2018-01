Ricerca | ecco come il cervello costruisce la percezione dello spazio e del tempo

Ricerca : Miles Davis non sarebbe mai diventato Mozart - ecco perché : Che Miles Davis non fosse Mozart era chiaro alle orecchie di qualunque profano. Ma non è una questione di gusti. C’è un muro ‘invisibile’ che rende difficile anche agli interpreti più eclettici di un certo genere musicale vestire i panni dei colleghi votati a un altro stile. E la ragione è nel cervello stesso dei musicisti. Lo aveva capito un pianista jazz di fama mondiale come Keith Jarret. In un’intervista, interrogato ...

Rivoluzione Ricerca : ecco la sismologia cellulare - che studia le cellule anche attraverso i terremoti : In futuro le cellule potranno essere studiate anche attraverso i terremoti: non quelli della crosta terrestre ma gli scuotimenti che avvengono al loro interno. E’ la sismologia cellulare, presentata sulla rivista dell’Accademia Nazionale delle Scienze Usa (Pnas), una nuova branca della biologia che fornisce preziose informazioni sul funzionamento e lo stato di salute delle cellule. Proprio come fanno i sismologi per studiare ...

Aziende private e no profit : ecco chi salva la Ricerca : Quando la Boeing decide di costruire un nuovo modello di aeroplano sa che deve investire almeno 3,7 miliardi di dollari prima di poterlo vendere alle compagnie aeree di tutto il mondo. Quando la multinazionale della farmaceutica Roche decide di realizzare una nuova medicina sa che deve spendere come minimo 2 milioni di dollari. Differenze siderali. La Boeing può permettersi di mettere in cantiere uno o al massimo due nuovi modelli mentre la ...

Dormire meglio influisce sull'alimentazione : ecco le scoperte della Ricerca : Dormire in modo corretto influisce positivamente sull'alimentazione. Grazie allo studio degli esperti del King's College di Londra, si è cercato di dare risposta alle presunte attinenze e correlazioni fra il riposo e il corretto funzionamento del nostro organismo. Comunemente si suol dire che riposare in modo corretto di notte aiuta ad essere più in forze durante le ore pomeridiane dando la necessaria spinta per affrontare la giornata, ...

Ecco cosa prevede la missione della NASA alla Ricerca del prossimo esopianeta attraverso il telescopio spaziale TESS : Sono stati scoperti circa 4.000 pianeti fuori dal nostro sistema solare, alcuni dei quali potrebbero essere abitabili. Una serie di imminenti missioni potrebbero aggiungere decine di migliaia di pianeti a questa lista, avviando “una nuova era di opportunità di esopianeti”, secondo l’astronoma Sara Seagar, che ha parlato dell’argomento al meeting invernale dell’American Astronomical Society. La missione prevede il lancio del Transiting Exoplanet ...

La jihadista donna più Ricercata al mondo/ Ecco la vera storia di Émilie König arrestata in Siria : Nelle ultime ore è stata arrestate in Siria Émilie König, la più celebre delle jihadiste occidentali affiliatesi all'ISIS: ma chi è questa 33enne bretone e quale è la sua storia?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 08:56:00 GMT)

Candidature in Parlamento. I signori delle liste messi sotto assedio. Ecco gli uomini più Ricercati d'Italia : Perché se è vero che l'ex vicesegretario, oggi coordinatore della segreteria dem, ribattezzato "Arnaldo" (come il vecchio leader Dc Forlani) per le sue doti di diplomazia e tattica politica avrà un ...

''Ecco cosa c'è sotto lo Ionio''. Allarme terremoti. La scoperta dei Ricercatori italiani spiega l'alto rischio di scosse nella zona e cosa ... : Un sistema di spaccature profonde, una vera e propria 'finestra' sotto lo Ionio. A scoprirlo è stato un team di ricercatori italiani e questa scoperta chiarisce perché si sta "separando la Sicilia dal ...

LA DOPPIA VITA DI UN GIOVANE RICERCATORE SPOPOLA SUL WEB - ECCO CHI E' MARCO MARTINELLI -

LA DOPPIA VITA DI UN GIOVANE RicercaTORE SPOPOLA SUL WEB - ECCO CHI E’ MARCO MARTINELLI : Camice bianco, provette da esperimento ed un centro di ricerca. E poi… un sound POP orecchiabilissimo ed una voce che “cattura”. Insomma una fusione di elementi diversissimi tra loro che danno VITA a qualcosa di straordinario. MARCO MARTINELLI è un GIOVANE RICERCATORE che sta svolgendo il dottorato di ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ma anche un talentuoso cantante autore di un brano di grande successo come“Condizionale ...

AGROALIMENTARE " La Caserta delle eccellenze GUARDA LE FOTO alla Ricercatrice Milena Petriccione il premio Elisa Scarascia Mugnozza ECCO LA ... : 12:10:20 Caserta. Milena Petriccione, ricercatrice del CREA Centro di ricerca per Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Caserta, si è aggiudicata in qualità di corresponding author il ...

Ricerca : ecco “Oops” - la zona del cervello che si attiva se non riusciamo a fermare le azioni : Interrompere un comportamento programmato richiede una ‘coreografia’ estremamente veloce a livello di diverse aree del cervello: su ciò si sono concentrati i neuroscienziati della Johns Hopkins University (Usa) che hanno scoperto come si organizza il cervello per rimediare, cioè attivando una zona ribattezzata dagli esperti “Oops“. Ad esempio, se cambiamo idea all’improvviso riguardo a un passo, magari qualche ...

Dybala triste e a secco. La Juve deve andare alla Ricerca della "Joya" : Torino - La Joya tornerà. Su questo non ci sono dubbi. E, con lui, anche la gioia che ha trasmesso tante volte toccando il pallone. Il problema è però che al momento Paulo Dybala trasmette malinconia. ...