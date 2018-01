RFI con ISPRA per monitoraggio fenomeni franosi

GARFIELD - IL FILM/ Su Italia 1 il film con Jennifer Love Hewitt e Breckin Meyer (oggi - 6 gennaio 2018) : GARFIELD - Il film, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Jennifer Love Hewitt e Breckin Meyer, alla regia Peter Hewitt. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:23:00 GMT)

Castellammare - Petardo contro i salviniani - ORFIni : "Violenza è errore anche strategico - più li lasci parlare più perdono voti" : ... tutti presenti al brindisi di fine anno Castellammare - Il PD brinda al nuovo anno e ricorda Jacopo Petruccione Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - 'Articolo Uno' brinda al ...

RFI - firmati contratti per nuovi lotti linea Napoli-Bari : (Teleborsa) - firmati i contratti per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei lotti Napoli – Cancello e Cancello – Frasso Telesino, parti integranti della nuova linea Napoli – Bari. ...

Banche - ORFIni (Pd) : “Visco? Da lui onestà intellettuale. Ha riconosciuto qualche mancanza Bankitalia” : “Ho apprezzato l’onestà intellettuale del Governatore che ha riconosciuto alcune mancanze della Banca d’Italia“. Così il presidente del partito democratico e capogruppo in Commissione Banche Matteo Orfini. “Prendo atto della smentita del Governatore all’ipotesi che la Banca d’Italia abbia fatto moral suasion per una possibile aggregazione con Popolare di Vicenza nel ruolo di soggetto aggregante”, ...

Matteo ORFIni sulla Commissione Banche : "Convocare Boschi? Allora si senta anche Draghi e gli altri esclusi" : "Maria Elena Boschi in Commissione? E Allora dovremmo ascoltare anche Mario Draghi e tutti gli altri esclusi...". Matteo Orfini, capogruppo del Pd in Commissione Banche, spiega all'Huffpost la 'linea del Piave' del partito in questi ultimi giorni di infuocatissima battaglia intorno al sottosegretario alla presidenza del consiglio. Alla vigilia delle delicatissime audizioni del governatore di Bankitalia Ignazio Visco e dell'ex ad di Unicredit ...

NADIA TOFFA/ Video Le Iene - intervista dopo il malore : “PeRFIno Silvio Berlusconi mi ha chiamata...” : NADIA TOFFA torna a Le Iene dopo il malore: “Mi sentivo strana, poi sono caduta di faccia”. Le ultime notizie sull'inviata e la sua intervista per il programma di Italia 1(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 22:47:00 GMT)

Per "salvare" il suo N° 5 Coco Chanel scese peRFIno a patti con nazisti. Il volto inedito della regina della moda : Gabrielle "Coco" Chanel era una delle donne più potenti della sua epoca. Era la regina della moda, e tutto ciò che toccava diventava oro. Ma dietro lo sfarzo e i successi della sua vita si nascondeva un segreto: i suoi legami con il regime nazista di Vichy. Legami che sfruttò nel tentativo di recuperare il suo impero dai soci ebrei con cui era in affari.Un oscuro passato che è emerso solo negli ultimi anni, tra cui ...

Boschi - Pd e M5S a confronto dopo le rivelazioni di Vegas. Villarosa : “Si dimetta”. ORFIni : “Parliamo del nulla” : Terminata l’infuocata audizione di Giuseppe Vegas (guarda il video), presidente della Consob, in commissione banche. Dove ha rivelato di aver avuto degli incontri con Maria Elena Boschi, allora ministro delle Riforme e oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Alle sue parole, nella sala stampa di palazzo San Macuto, M5S e Pd, rispettivamente con Alessio Villarosa e Matto Orfini danno versioni e reazioni politiche – manco a ...

Pd - la grande operazione di Fassino : a sinistra ha un “listino”. PeRFIno il Centro di Tabacci contro Renzi : “Il problema è lui” : Da ora forse il Pd non è più isolato, anche se ci vuole molto, molto ottimismo per parlare di coalizione. Nasce la prima lista alleata del Partito democratico in vista delle elezioni di marzo. E non sarà “l’ampio schieramento progressista” che sognavano soprattutto dalle parti di Giuliano Pisapia. Più modestamente, almeno per ora, ne faranno parte i Verdi, il Psi di Riccardo Nencini, l’ex ministro Giulio Santagata, vicino ...

RFI - a Bologna attivata nuova bretella che separa traffico AV e convenzionale : Si tratta - ha proseguito il ministro - di una ricucitura economica del Paese, di dare più possibilità al Sud, di cambiare le relazioni e l'economia di questi territori'. La bretella Venezia, ...

Banche - ok a Ghizzoni - Sibilia (M5s) : “Nostra vittoria”. ORFIni (Pd) : “Sentiremo anche Zonin e Consoli” : Nell’ufficio di presidenza della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario si è raggiunta l’unanimità sul calendario di audizioni proposta dal presidente Casini, comprensiva dell’audizione di Federico Ghizzoni, ex ad di Unicredit. ”Grazie alla nostra determinante pressione e alla nostra forza il primo obiettivo è raggiunto – afferma Carlo Sibilia, capogruppo M5s in Commissione ...

Anna Tedesco/ Uomini e donne - la dama nell'occhio del ciclone - "troppe smoRFIe" secondo Gianni Sperti : Un'altra lite per Anna Tedesco che oggi tornerà a Uomini e donne e finirà nell'occhio del ciclone con Gianni Sperti pronta ad accusarla di fare troppe "smorfie" per Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 14:16:00 GMT)